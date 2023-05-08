王建煊／王老先生講故事之290：娶一個越南新娘

有位朋友，坐五望六的年齡，很想娶親，且還要娶一位年輕的，可以為他生個兒子。他的母親已七十多歲，一天到晚希望抱孫子，每談及兒子還未結婚，就淚流滿面。

最後經人介紹，前後花了將近百萬元，娶了一位越南新娘，三十歲出頭，會講國語。喜事臨門，全家應該張燈結彩迎新娘才對。但是這家人的情景卻剛好相反，母子兩人都變得沉悶起來。

疑心生暗鬼

首先是懷疑：新娘子是否真心來做他家媳婦？會不會過河拆橋？她在越南是否有愛人或丈夫？是否是處女？將來會不會讓他戴綠帽子？.........等種種奇奇怪怪的懷疑都出來了。這位朋友說：「真奇怪！結婚應該是快樂的事，可是現在一點快樂也沒有。」

其實這並沒有什麼奇怪，因為婚姻是靠愛，是靠彼此的信賴而結合的，如果婚姻的基礎像市場上的商品買賣，這樣的基礎就不健康，不健康的基礎，怎麼能夠帶出幸福快樂的婚姻呢？

婚姻不是買賣

越南新娘有買賣式的，其他的婚姻就沒買賣式的嗎？有個公司老闆是開印刷廠的，將女兒嫁給一家大型出版社的兒子，他說將來這家出版商的書都會交給他的公司印製，生意就好做多了，這種婚姻難道不是一種買賣嗎？只是買賣的方法比較含蓄一點而已！

買賣式的婚姻，買賣雙方都是痛苦的，男方懷疑新娘，新娘就不懷疑丈夫嗎？越南新娘來到台灣，心中更是充滿了恐懼與不安，不知未來在那裡，結婚的喜悦根本就不存在。看到這樣的夫妻，有時真不知要說些什麼，心中不免留下一些惆悵。

缺少愛與信賴的婚姻基礎是脆弱的，但是愛與信賴是可以經營累積的。許多初期有買賣味道的婚姻，在渡過一段彼此異樣眼光的日子後，開始產生互信與互愛，婚姻生活就開始甜美起來。但是這樣的例子，終究不宜視為常態，婚姻基礎若一開始就能很紮實，白頭偕老的機會才會大起來。能互信互愛，才能互諒互助！

（本文與台灣醒報同步刊登）