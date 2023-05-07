王健壯／台灣向全世界傳遞了錯誤訊息

王健壯 台灣外交處境艱困，必須親美，也必須廣結善緣，但若親美親到漫無分際，結緣結到優劣不分，對處境改善卻有害無利。

近幾年美國政客來台絡繹於途，外媒形容台灣已成為華府政客的打卡熱點，人人爭相到此一遊，而且不管是什麼歪瓜劣棗，台灣政府一律以高規格接待，總統、副總統與閣揆分別約見，傾聽他們「何以有利於吾國乎」的高見，這些因備受禮遇而施施然的上國來使，回報台灣的方式不是滿嘴甜言蜜語，就是大放厥詞指點台灣應該如何對抗中國。

比方說，龐培歐與波頓都說美國應該外交承認台灣，但前者當了近三年的國務卿，後者做了一年半的國安會顧問，何以在他們任內，從來不曾說過這種言論，也從未付諸任何行動？可見所謂外交承認台灣，只是哄台灣開心而已。

另一位來訪的前任國安顧問歐布萊恩，對台灣的指點則是人手一把AK47步槍保家衛國。國安顧問理應有國安專業，但歐布萊恩不但連台灣武器系統都搞不清楚，還把台灣人民當成塔利班的聖戰士一樣，人人擁槍自保，這種死道友不死貧道的建議，對台灣有百害而無一利，但蔡英文卻頒授他特種大綬景星勳章，表彰他對台美關係的貢獻。

歐布萊恩雖然否認他說過「台海開戰，美國會選擇炸毀台積電」這句話，但去年來台曾獲蔡英文接見的眾議員莫頓，日前卻公開表示「應該讓中國知道，如果你入侵台灣，我們就炸掉台積電」，可見把台積電武器化的想法，已盛行於華府政壇，但美國不仁，以台積電為芻狗，台灣卻把這些人奉為上賓，難道不覺得丟人現眼？

今年四月甫來台的眾院外委會主席麥考爾，曾被蔡英文在台北賓館以盛大午宴款待，但他日前接受日本媒體訪問時卻驚人爆料，說馬英九訪問中國「目的是與北京討論總統傀儡人選」；麥考爾消息來源為何雖不得而知，但他信口胡扯且有介入台灣內政之嫌，台灣需要這樣的友人嗎？

曾經當過川普國安顧問的波頓日前來台時，也被蔡英文以國賓之禮接待。波頓是全球知名的政客，但他的名不是好名，而是壞名，全世界都稱他是戰爭販子、戰爭罪犯。美國打伊拉克所捏造的大規模毀滅性武器謊言，他是幕後黑手之一；他主張對伊朗與北韓發動先制攻擊；他認為應該軍事介入推翻敘利亞的阿塞德政府；也承認策動過一場推翻委內瑞拉反美政權的失敗政變；川普說他「滿腦子只想打仗」，「他沒看過一場他不喜歡的戰爭」，「如果聽他的話，我任內會同時打四場戰爭」；簡單說，波頓一向主張以戰爭達到「政權改變」的目的。

也因為波頓是公認的危險人物，他被小布希提名駐聯合國大使時，有一百多位美國外交官公開連署反對他；媒體形容他是「魔鬼的化身」，「打了大量類固醇的新保守主義者」，「只有他讓川普看起來像正常人」；反戰組織也公開質問電視台，「為什麼要邀他上節目？」「我們不需要聽他對一場新戰爭的意見」；他被川普開除後，英國《衛報》有篇文章開頭就說「我們有關波頓的漫長國際噩夢終於結束了」。

波頓的國際形象是經過多數人與多數國家都認證過的，但他來台灣，蔡英文與賴清德卻分別兩度接見，彼此笑語晏晏、互捧互勉，這樣的畫面就是「漫無分際」、「優劣不分」的具體佐證；台灣向全世界傳遞了一個嚴重錯誤的訊息。（作者為世新大學客座教授）