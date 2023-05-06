方祖涵／職業棒球的新時代

方祖涵 從今年球季開始，大聯盟啟用幾項新規則，在春訓熱身賽時不管是觀眾、媒體或球員都充滿懷疑，覺得這些制度會破壞職業棒球百年傳統。可是球季過了一個月，觀眾進場數字與轉播收視率全面上揚，很快就讓負面評論幾乎都消失了。

新制度最顯著改變是投球時鐘，不僅投手需要在十五秒內出手（壘上有人延長至二十秒），打者亦需提前於八秒內做好打擊準備。光是此項規則，就能讓每場比賽減少二十分鐘。此外，以往投手對壘上跑者頻頻牽制也很浪費時間，現在每次投球機會最多只能牽制兩次。

為了提升球賽攻擊性，聯盟增加壘包面積，各壘間距也因此而減少，而且新規針對這幾年各隊運用數據分析創造出的守備布陣，添加了很多限制。從結果論來看，不得不佩服大聯盟不惜挑戰球迷口味的勇氣，畢竟棒球是個傳統運動，要打破傳統，不是件容易事情。

新規則負面影響不多，最顯著部分竟然是球場酒精飲料銷售額。原本各隊都會在七局以後停賣酒品，主要是希望球迷有些時間恢復清醒，以免離場後發生意外。現在比賽加速進行，七局一晃眼就結束了，場內收入就會受到影響。有些球場延長販賣時間到第九局，不過像費城人隊投手史卓漢就提出質疑，覺得為了賺錢漠視酒駕很不應該。

通常在新規則實施前，大聯盟會先在旗下小聯盟或獨立聯盟球隊試行，目前還有機器人主審、指定代跑、先發投手五局規則在測試中，其中最被期待應該就是直接用機器判決好壞球，畢竟現在一切都追求精準，人類裁判水準參差不齊，卻受工會強力保護因而無法進步，如此情況已經趕不上時代。

如果這些改變已經讓人感到驚訝，近幾年很受歡迎的獨立聯盟球隊薩瓦納香蕉隊有更多新奇規則。他們比賽幾乎都在兩小時內結束，勝負不是用得分計算，而是由單局獲勝次數多寡決定。打者不准觸擊、不准離開打擊區，卻可以隨時盜一壘，然後球迷接到界外球也算出局，這樣才真是顛覆傳統。香蕉隊投手有時會先跟野手熱舞再投球，也有投手專精踩著高蹺比賽的神技。香蕉隊比賽經常有滿場觀眾，網路轉播亦有高關注度。

現代人生活充滿多種影音選擇，對事物耐性愈來愈少，棒球比賽動輒三四個小時，倘若不做出改變，恐怕會被年輕世代遺棄。幸好在這場豪賭裡，結果看來是正面的。

反正，大聯盟職棒，從此終於進入新時代。球迷將會愈來愈喜歡比賽精簡刺激，其他聯盟遲早需要跟進。亞洲選手經常有慢慢蘑菇的個性，藉此改掉壞習慣也沒什麼不好。

不過對台灣球迷來說，最期待改變的規則，應該是讓國際賽六局就結束吧，這樣說不定可以少很多領先半天卻被逆轉的傷心啊。（作者為運動文學作家）