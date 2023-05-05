趙春山／提兩岸論述，不要忘了「對岸」

趙春山 兩岸關係是二○二四年台灣總統大選最重要，也是最具爭議性的課題。有意問鼎大位者，目前紛紛提出各自的論述。他們通常拋出的字眼，諸如「和平」、「民主」、「安全」等，都是涉及主觀的願望，而忽略了客觀存在的現實。

如何因應選後的中共對台政策，是任何勝選者首先必須面對的現實問題。按照中共領導人習近平第三個任期的對台工作「議程表」，對岸不可能讓兩岸關係停留在目前「不統、不獨、不武」的現狀。中共「促統」是大勢所趨，只是採用「和平手段」或「非和平手段」的區別而已。

台灣必須有因應對岸提出「兩制台灣方案」的準備。因為「拒統」就有可能面對對岸採取的「非和平手段」。民進黨強調「備戰」，那是針對中共的武力犯台；但如果對岸採取的是「不戰而屈人之兵」，那麼台灣又如何對抗一埸「沒有硝煙的戰爭」？

對岸此刻祭出「貿易壁壘調查」，目的當然不會只是「在商言商」。選後中共對台實施經濟封鎖和貿易制裁的可能性，台灣不應等閒視之。

國民黨強調「避戰」，那就要做好「談判代替對抗」的準備。談判必須透過對話，營造有利的氛圍。國民黨內部目前對「九二共識」仍缺乏共識。拋棄這個兩岸對話的互信基礎，國共關係也只能各說各話，和民共之間的「有讀不回」，沒有多少差別。

第二個現實問題是如何因應美國的兩岸政策。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前在國會表示，美國重申「一個中國政策」，但台海非中國內政議題；美國將致力透過嚇阻來維持台海和平穩定，包含軍售與替台灣爭取國際空間；美方支持現狀，反對任何一方片面改變現狀。

康達把美國的兩岸政策概括的非常清楚。首先，美國「一個中國政策」和中共「一個中國原則」最大的不同，就是美國不接受中共認為「台灣是中國的一部分」這段論述；其次，美國以維持台海和平穩定為由，反對中共以任何手段統一台灣；第三，美國會以軍售和外交的手段，嚇阻中共和協助台灣，但沒有提到經濟。

如果中共堅持「促統」的方向不變，美國也會和台灣一樣，在二○二四年面臨「戰爭與和平」的選擇。如果台灣選擇和平，美國是否支持台灣透過和平對話，和對岸談「和平統一」的問題；台灣如果被迫與中共開戰，美國是否照它目前對俄烏戰爭的做法「按兵不動」，或只出售而非提供台灣作戰所需的軍備。這些問題的答案都必須讓人民了解。

台灣多數民意主張維持現狀，政治人物為了選票避談統一，甚至把九二共識當成「票房毒藥」；侯友宜提「和平護民主」的訴求，只有目標，看不到手段；賴清德認為二○二四年是「民主與專制的抉擇」，看來像是「張飛打岳飛」，把選後的對手當成選戰的對手。

台灣已成為全球關注的一個火藥庫。民主不是萬靈丹，它可以凝聚內部的力量，但不能解決台灣選後面臨的戰爭與和平問題。我認為在這埸攸關台灣前途的總統大選中，強調避戰優先論者，要拿出兩岸和平共存的辧法；強調備戰優先論者，須擁有克敵制勝的利器。面對當前國際大氣候的急遽變化，我們不希望台灣的民主選舉，只能淪為一埸「茶壺裡的風暴」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）