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王建煊／王老先生講故事之289：良藥不再苦口

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
良藥不再苦口。 示意圖(ingimage)
良藥不再苦口。 示意圖(ingimage)

我們常說：良藥苦口、忠言逆耳、理直氣壯或功高震主。但是良藥一定是苦口嗎？忠言一定要逆耳嗎？理直的時候可不可以氣緩 一點呢？功高可否不震主呢？

當然可以，問題是看你怎麼做，怎麼包裝。

苦藥有糖衣

現在再苦的藥，都可以透過技巧的製造及包裝，而不再難已下嚥，這已不是新聞。醫學的進步，更使許多以前視為畏途的檢查及手術，變得輕鬆無痛。良藥不再苦口。

良藥為什麼苦，因為我們的製藥及包裝太過簡陋，忠言逆耳也是一樣。人們在提出忠言時，常是訓勉的口吻，不自覺的自我膨脹，拉高了自己的聰明才智，上升了自己的道德水平，因此在用詞及語態上，都容易出現令別人難以消受的惡果。受教育者易生抗拒之心，最後就必形成忠言逆耳了。

得理不饒人

理直氣壯也會犯同樣毛病，當自覺理直時，全身細胞也會膨脹起來，用詞及語態也都會強硬許多，一副得理不饒人的嘴臉就是這樣產生的。在這種情況下，對方即使理虧，也會設法與你周旋下去，結局當然不會好。

由於大家都認為理直就氣壯，因此氣不壯就表示理不直，為了表示理直，大家都氣壯山河。最後非但有理講不清，甚至會刀光劍影，暴力終場。

功高不一定震主

功高震主，自古以來都有案例。其實功高就一定會震主嗎？這也要看你如何應對處事，最重要的是要看你的心態。很多功高震主的案例，多因當事人有取而代之的念頭，上位者都必有自衛措施。

當上位者祭出自衛行動時，下位者就必倒楣。

改變自己虎視眈眈、取而代之的心態，努力協助上司老闆，成就大事，並細心的處理與老闆有關的人際關係，換來真正的信賴，上下猜忌與功高震主的事就不必然發生。

要以良藥不再苦口的精神處理事，雖然說來容易，做起來仍然是辛苦的，只要保持態度謙虛，心意誠懇，言談中肯，就會漸入佳境。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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