王建煊／王老先生講故事之288：老師加油！

早年我應邀到一所軍事學校兼課，教中級會計學。一般認為這是各種會計學科中最難的一門，這所學校學生程度不高，怎麼樣才能讓學生克服困難，學到東西呢？為了瞭解學生的會計學水準，我第一堂就考試，考初級會計學。我題目出得非常容易，果然大家考得不錯，有幾位甚至考了九十幾分。

變得喜歡這門課了

公佈考試成績時，特別對他們的會計學程度給與讚揚，說明他們的程度不比普通大專學校差。後來的教學也都採用這種鼓勵多於教訓的方試，同學們的成績進步很快，大家由畏懼會計學，變得喜歡這門課了。非但學生們覺得有收穫，我自己也覺得不錯，後來我因獲政府獎學金派到美國哈佛大學受訓，中途要離開學校，學生們依依不捨，紛紛要求校長出面挽留。

各種課程中，談不上那門課容易，那門課難，也難說哪些課比較有興趣，哪些枯燥無味，要看你怎麼學，怎麼教。教得好、學得勤，枯燥就能變有趣，否則有興趣的課，學生也會視為畏途。有的老師喜歡給學生下馬威，昨天教的今天就考，題目奇難，學生連考幾次不及格，當然就失去自信，認為自己不適合唸這門課。

良性循環

有個學生偶爾寫了篇作文，被老師欣賞，批「甲上、傳閱」。 這樣的事發生兩、三次後，這個學生就特別喜歡上國文課，看到國文老師就像看到親人一樣。從此對國文課特別注意，特別用功，在良性循環下，他的國文水準真的比其他學生高出一截，他在想，他大概適合唸文學，將來要讀中國文學系。

有個數學系的高材生，他說初中的時候，數學有夠爛，見到數學就怕，可是到高中碰到一位數學老師，改變了他的一生。那位老師教數學，一定從最簡單的例子開始，用很有趣的方法，把數學教活了。而且老師教學的態度總是笑嘻嘻的且和藹親切，絕不講「你，這個豬腦袋」一類傷害學生信心的話。結果他們那一班好幾位同學考上了數學系。

老師影響學生，往往甚於家長，一位好老師不知要造就多少人才，老師們要多加油，千萬要把學生當成可造之材，抱定「一樹蓓蕾，莫道是他人子弟；滿園桃李，盡是自己兒孫的心態！」，自能把苗栽成玉樹，這便是教者最大的快樂與安慰！

（本文與台灣醒報同步刊登）