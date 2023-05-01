王建煊／王老先生講故事之287：小男生的疑惑

侄兒唸高中時，有次欲語還休的說要問我一個問題。他說：「你唸高中時，會不會常常想女孩子，甚至想到唸不下書了？我說：「當然會，唸初中的時候，我就會喜歡女生，但只是偶爾有一點。」

喜歡的女孩子

我告訴他，這些都是正常的。男孩子到一定年齡就有喜歡的女孩，有追求異性的慾望與衝動。這是造物主造人的時候，就擺在人身體裡的基因。藉著這種慾望與衝動，男女才會結婚生子綿延後代，否則世界不就結束了嗎？

日有所思，夜有所夢，在有異性需求時，晚上有時會做夢，夢到與異性朋友在做愛做的事，還會夢遺，在床單上一塊一塊的，像地圖一樣。所以男孩子有時會說，昨天晚上又畫地圖了，這也是正常的，不要大驚小怪。侄兒聽我這樣說後，有點靦腆地說他也有。

無需自責

有的男孩子看到女生，尤其自己喜歡的女孩時，會臉紅，這也正常現象。但有些更內向的男孩子，常會自責，為什麼這樣差勁，見到女生就臉紅，將來還會有出息嗎？

還有的男孩子一直懷疑自己的生殖器比別人小，將來能不能結婚，有的甚至小便時還會偷看別人的，比較一下，這些擔心在男孩子成長過程中，亦多有發生，但都是正常現象，不用太在意。

青春發育期的教育

現在生理衛生教育比較開放，很多早年我們羞於啟齒，不敢向父母親、老師或同學提及的疑惑，現在都可公開的討論。但是資訊有時會過於泛濫，流於偏差，因此做父母及老師的，應該很技巧的，不迴避的，將一些發育期生理上的疑惑或現象，向孩子或學生們解釋。

前面提到一些小男生常遇到的現象，雖然都是正常的，不必擔心害怕，但是如果超過一定範圍，仍要看醫生才比較安心。

上帝造人，青少年發育期，有發育上的疑惑與困擾，及至中老年，有更年期問題，但只要處理得宜，多數人都能順利渡過。造物主的奇妙，總不會讓人過不去的。

人生的歷程，從少到老，也可以說是一段探索的歷程，所以人生也就充滿懸疑和期待。

（本文與台灣醒報同步刊登）