王建煊／王老先生講故事之286：我想看賽馬

有次去香港佈道，前後一個星期，講了十幾場。有天牧師接我去教堂，他說要早點走，今天是賽馬日，路上會很擠。我跟牧師說，那天有空去看看賽馬，香港賽馬很有名的，我還沒有看過呢！

牧師說：「不大好吧！人家會誤以為你去賭馬，對教友會有不良示範。」

只看不賭

我說：「只是去看看，並不賭呀！」牧師說：「問題是別人不知道你只是看看，他們會想，這個人怎麼在教會講道，又去賭馬呢？」我深自慶幸，這次我沒去看賽馬，否則若被看見了，不知別人要怎麼想我了。

有幾位知名藝人，擔任禁菸代言人，形象不錯，但工作之餘與友人擁抱、吸菸，被狗仔隊拍入鏡頭，引起輿論許多討論。後來藝人們辯稱這是她們的私生活，有什麼不可以。話也沒錯，但問題是，妳是知名藝人，尤其是一面做禁菸代言人，一面又大抽其菸，社會大眾會怎麼想呢？會不會黑白錯亂呢？

藝人的公益形象

一位紅歌星，有次貪圖方便，爬圍籬進入公園，被人拍到，登在報上，惹來不少指責及閒言。她覺得很冤枉，這樣的事極為平常，為甚麼她做就變成不行了。後來別人告訴她，為甚麼妳可以做商品代言人，只講幾句話，就賺進大把鈔票，我們則不行呢？

名會帶來好處，當然也會有很多負擔，這是很公平的事呀！

我是個嫉惡如仇性格的人，每遇不合理的事，就會罵三字經。但在漸有社會知名度後，我就隨時警惕自已，不能再如此了。久之，也很自然的，不再與三字經為伍了。

高道德規範自己

社會知名人物，如果不想對社會有不良影響，就必須提高自己的道德要求與行為規範。或許一開始有些不耐與委屈，但久了，這種社會高標準的要求，反而成為自己努力向善的監督力量，能夠幫助自己成為一個更完美的人。

（本文與台灣醒報同步刊登）