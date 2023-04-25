王建煊／王老先生講故事之287：樂在其中

有位朋友退休後與兒孫住在洛杉磯，有次回台灣與友人聚餐，有人問他這次在台灣還會待多久，他說過幾天就要回去，他在洛杉磯還有重要任務。

趕回美國接送孫子

他的重要任務就是每天接送小孫子上下學，他說每天接孫子，放學的時候，改回美國接送孫子會朝他的方向跑過來，「爺爺抱，爺爺抱！」這一抱便是他人生最快樂的時候。

為什麼一聲爺爺抱就是最快樂的時候呢？因為爺爺愛孫子，孫子愛爺爺，他們在愛中有喜樂。

這位朋友說，接送孫子上下學的工作是他好不容易向兒子媳婦爭取來的，因為兒子和媳婦擔心他年紀太大了，開車不方便。

倘若祖父不喜歡接送孫子，而是被兒子和媳婦指派的，心中一定諸多抱怨，為什麼年紀這麼大了，還要作娃娃車司機，一輩子為兒女做牛做馬，老了還要為孫子辛苦。

倘若孫子嫌爺爺太老，車開不好，不喜歡爺爺來接他，情況就完全不同了。這樣祖孫間就沒有「爺爺抱」這回事，因為彼此心中沒有愛，接送孫子的事，也不會有這樣的喜樂。為兒子先洗衣服

為兒子洗衣服

早年洗衣服少有洗衣機，那是有錢人家的奢侈品。一般人家洗衣服，是用一個大盆，木頭的，後來改為鋁製的。然後用一塊洗衣板放在盆子裡面。洗衣板一面有凸出的紋路，以便搓衣，另一面是平面的，以便刷衣服。

王媽媽在小河邊洗一大盆衣服，洗到小兒子的衣服時，邊搓邊笑，好不開心。旁邊洗衣服的鄰居問：「王媽媽，妳笑什麼呀！」

王媽媽洗衣服的時候，想到小兒子好可愛，有次還對媽媽說：「媽媽妳洗衣服好辛苦，我下次一定不把衣服弄髒。」王媽媽想到兒子的體貼與乖巧，又想到有一天兒子要升初中、高中、大學還要留美，想著想著就笑起來了。王媽媽洗衣一點都不覺得累，而且有喜樂，因為母子之間充滿了愛，他們正在享受愛中的喜樂。

愛能樂在其中

富貴人家，父母往往忙著交際應酬，使親子關係疏離，嚴重的更會為爭家產而手足相殘，如何得享天倫之樂？殊不知喜樂不是來自金錢、地位，而是來自愛，唯有愛能滿足一切的渴求，愛才是人間最大的財富，但愛是交流互動而不是單方的付出施與。

（本文與台灣醒報同步刊登）