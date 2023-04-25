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王建煊／王老先生講故事之286：謝謝你幫我洗碗

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
謝謝你幫我洗碗。 示意圖(ingimage)
謝謝你幫我洗碗。 示意圖(ingimage)

先生對太太說：「我今天有幫你洗碗、拖地唷！」

太太也對先生說：「謝謝你今天幫我洗碗又拖地。」

當先生與太太這樣對話的時候，是假定洗碗及擦地本屬太太的份內工作，而這個假定又來自男主外女主內的傳統觀念。

是誰幫了誰

可是現在這種男主外女主內的生活形式已在改變。許多職業婦女，她們已經主內又主外的，在這樣的家裡，男士們自當修正僅主外而不主內的觀念，將洗碗擦地等家務視為己務之一了。

孩子對媽媽說：「我幫你考了個第一名。」

孩子努力唸書，考第一名，是孩子作自己的教育投資，為未來作準備，將來可以出人頭地，終身受用，怎麼說是在幫媽媽考第一名呢？也許是由於父母經常要求孩子唸書，久之孩子覺得唸書好像是在幫父母一樣。

為誰考第一名

當然有的時候做父母的，希望孩子成績好，考第一名，替自己爭口氣，孩子果真為誰考得第一名，媽媽大有面子，這時孩子說為媽媽考了個第一名，就也有那麼點味了。

選民對參選人說：「我為你拉了好幾十票唷！」參選人趕快拱手致謝。參選人要票，有人替你拉票，當然要感謝。但是選民將好人選出來，最後受益的是選民自己，反之，倒楣的也是選民，所以選民為好候選人拉票，是在為自己謀利益。

參選人當選後辛苦備至，致謝的應該是選民而不是參選人。有選民就曾對我說：「謝謝你出力來參選，為我們大家服務。」

孝順需要表揚？

每年政府或民間常會辦孝心楷模表揚大會。孝順父母本是為人子應有的行為，為什麼還要表揚呢？因為現在越來越多的人，不認為要花金錢時間及心思在父母的身上，現在有人做了，便覺得稀罕，而要給予表揚。

現在社會上，很多事本末倒置或事理不清，人們常顛倒是非而不自知，以致該謝不該謝，誰該謝誰，常常分不清楚，好在謝字多一說一點也沒關係，總是沒人會拒絕的。況且人人心中時時充滿感激之情，互相感謝對方，一定會使社會充滿祥和之氣的！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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