楊志良／總統參選人應向民眾告知的事項

楊志良 二○二四年的總統大選，目前完成政黨提名者，僅賴清德一人；公開宣布或表達有意參選總統的人，至少有五、六位，但皆尚待有提名權的政黨完成提名手續，或有待完成公民連署，方可成為候選人。不論是參選人或是候選人，在表達參選意願之時，最重要的就是贏得民眾的認同，所以幾件大事，這些人務必要向社會大眾報告。

首先，天下之大，非一人所能獨治，人才為施政之本，所以在公開參選意願時，就必須提出社會大眾認可的傑出人士為主要閣員，且必須得到當事人的公開應允。除了內政、外交、國防、經濟、財政等部會首長人才外，獨立機關ＮＣＣ及中選會主委，必然要服眾，是大眾認定不會配合執政者做票，或是變成「髒兮兮」的人。

這可能有兩種演變，一種是被邀請的人才拒絕承諾，或是為了某個位置搶成一團，黑函滿天飛。但民眾的眼睛是雪亮的，背後無人支持，組不成優秀施政團隊的參選人，必難當選。

這將是對賴清德的嚴酷考驗，如果他提出的部會首長名單，與目前蔡政府類同，已被公認是朽木為官，禽獸食祿，那就不用選了。

再來，外交是內政的延長，不論是「依美、抗中、保台」、「依美、和中、保台」，或者疑美甚至仇美，兵凶戰危之下，備戰才能避戰，內政不存，外交焉附，偏偏台灣的內政，已到存亡絕續的地步。

拙作《台灣大崩壞》及《中華民國如何不亡!?》對此已有詳細的述明，台灣是世界上最不婚、不生、不養、不活、年輕人沒有前景的國家；近年來家庭暴力、虐老、虐兒、自殺、憂鬱症盛行率不斷升高，只有廉能施政、公平加稅、合理漲價、照顧弱勢，才能挽回台灣頹勢。前三者是手段，最後才是目的。

所謂弱勢，不只是低收入戶、殘障者，還包括正在養育子女的父母，需要學貸及打工才能上學的青年。台灣低收入戶的條件嚴苛，能享有低收入資格者只有人口的一點三％，距日、韓的十五至十六％，更不要提與北歐各國相去甚遠，難怪滿街遊民。

還有，台灣最重要的兩項社會保障制度，均在瓦解中。勞工保險政府自承二○二八年倒閉，為免勞工「抗暴」，編千億政府預算補坑。請問，補坑的預算哪裡來？不就是民眾及勞工的血汗錢嗎？總統、院長、勞動部長，有拿他們的薪水或家產補嗎？至於全民健保問題類同，由於嚴重少子化，可以服務民眾的醫事人員及可以繳健保費的民眾，正加速減少中。民眾能不罵一句「爛官」「蛇鼠一窩」嗎？至於能源、空汙、地球暖化等問題，各界討論及方案多如牛毛，蔡總統就不要忽悠人民了，趕緊提出可自圓其說、可受公評的永續方案吧！至於民生三缺、投資五缺，就是不缺寡廉鮮恥，反而是小事一樁了。

社會各界一定要全力要求有意參選者及候選人，務必答題，先從賴清德開始，不論姓侯、姓郭、姓王、姓張、姓朱，都要來答題。只會喊凍蒜、只會認知作戰、不敢答，或交卷後社會大眾認為不及六十分者，就請自行宣布退選。

目前執政黨以民眾的血汗錢大量收買媒體從事認知作戰，在野聯盟又由豬隊長領軍，對岸又有蠢蛋每次大選都用軍演加幾顆飛彈，替綠營加油打氣，一旦當選總統，立法院又過半，繼續任命陳吉仲為農委會主委、陳耀祥為髒ＣＣ主委，就是罵他三字經又能如何？台灣人民萬歲，務必要求參選人或候選人在大選前就向全民報告。（作者為退休教授、前衛生署長）