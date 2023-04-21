王建煊／王老先生講故事之283：怎麼越擦越髒？

陽台上種了些花，雨後有些積水，我就用掃把去清掃一下，由於掃地掃到污泥，掃把很髒，結果陽台被我越掃越髒，還好發現的快，先把掃把清先一下，才沒有污染整個陽台。

愈洗愈髒

有次洗碗，發現碗上的油污好像洗不掉的樣子。原來我用的菜瓜布上面都是油污，油污的菜瓜布擦到碗上，本不油膩的碗都變得油膩兮兮的了。趕快將菜瓜布先清洗乾淨，然後再洗碗盤就不再油污了。

舊式的洗手間，常掛了條髒兮兮的毛巾供人擦手，我從來不用，毛巾許多人用過，說有多髒就有多髒，越擦越不衛生。餐廳提供小毛巾，我也不用，因為不肯定它是否消毒過。

夏天街上有許多小販賣冰水，喝過的杯子，放到桶裡沖一下，倒放在盤子裡，看起來很乾淨的樣子，其實比不洗更不衛生，因為那一桶水，洗了無數的杯子，水已經很髒，碰過這種水的杯子會更髒。

直接喝可樂

坦白說，我寧願用前面那個人用過的杯子，也不願用在那桶髒水洗過的杯子，因為用前面那個人用過的杯子，最多染到那一個人的不潔，但是用桶裡洗過的杯子，可能會染到好幾百人的不潔。

同樣的，在餐廳用飲料時，例如喝可樂，我都叫服務生，將可樂直接給我，不要倒在杯子裡。因為直接喝污染少，倒在杯子裡，就要承擔杯子是否乾淨的風險。

有位議員在議會大聲地檢舉官員開車超速，然後拿下屬的駕照當人頭去繳罰款，輿論為之譁然。但後來經人發現，這位檢舉他人的議員，自己也有過用別人駕照當人頭銷案的記錄。

先清潔工具

要管教別人，自己先要管好自己。用有污泥的掃把掃地，用油污的菜瓜布洗碗，用不潔的水先杯子，都會發生越洗越髒，越擦越污染，越洗越不衛生的結果。所以要潔淨物品，就必須先清潔工具。

同理可證：正眾人之心，正心者必先自我正心，否則何以服人！只怕被譏笑為偽君子，更會發生越正人心，人心越邪惡的結果。尤其越有社會地位的知名人士，正心修心的功夫更不可馬虎。否則豈不像廣告上那位自己未刮乾淨鬍子的軍士，想去檢查別人的儀容，反而捱了上級一頓「刮」！

（本文與台灣醒報同步刊登）