王建煊／王老先生講故事之282：莫錯怪了！

香港地狹人稠，寸土寸金，住旅館很貴。有次我住的小旅館，浴室四周有玻璃圍門，人站著淋浴，浴室非常窄不能有大動作，否則會碰到玻璃圍門。

為何忽熱忽冷

淋浴的水蠻大的，可是時冷時熱，很糟糕，心想便宜沒好東西，誰叫自己住不起大旅館呢！預備出門時跟櫃檯的人說一下，看能不能修理好。出門時匆匆忙忙忘記跟櫃檯說，晚上洗澡時，水又是忽冷忽熱的。

後來無意中發現，不是水忽冷忽熱的。而是水龍頭非常敏感，稍微碰一點，水就變熱，反方向動一下就變冷，由於浴室太小，淋浴時背脊會碰到冷熱水開關，水溫會遽變。

原來錯怪了它，後來我洗澡時就很小心背部盡量不碰到水溫開關，果然水就不再時冷時熱了。

她錯怪我了！

友人提供我們一個中藥方，說可以促進血液循環，還可以抗老化。朋友吃了一段時間，全家都說有用，所以我們也開始吃。

藥是磨成粉的，每次一小匙倒在口裡，用水吞下去。藥粉倒進口時，常有粉末會掉在桌上。太太每次都叮嚀我要小心。有天早上太太又發現桌上有散落的藥粉，大聲地說：「又是你。」

我說：「我早上還沒有吃藥，現在正要來吃。」

太太的聲音變得很小地說：「難道是我掉下來的嗎？錯怪你了。」

孩子會偷錢？

有位媽媽，有天發現皮包裡的錢少了二千元，直覺認為是被唸小學六年級的兒子偷去了，心中很氣，又很害怕，孩子不知跟那些壞人在一起，怎麼變得敢偷錢了呢？

孩子回來後，這位媽媽迫不及待的，叫孩子來問話，孩子堅持說沒拿媽媽的錢。這時母親更難過，孩子做錯事還不承認…。

過了幾天一位大學同學送來了一千元，謝謝她上次同學會為她代墊了一千元餐費。

這時她才突然想起皮包裡少掉的兩千元，一千元是她的餐費，另一千元是代同學墊的餐費。母親心想真是該死，怎麼會忘掉這件事呢，竟然還錯怪孩子！

人生常常會有錯怪別人的時候，被人錯怪而無法申辯，叫做含冤莫白，是人生最大的痛苦。所以在怪罪別人時，每個人都要審思明辨，先把事情原委弄清楚，三思而後行。

（本文與台灣醒報同步刊登）