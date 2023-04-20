快訊

台男峇里島浮潛送醫不治！死者為「調查局資深調查官」 同事聞噩耗震驚

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

揭曉！台積電首季獲利突破2000億 每股盈餘為7.98元優於預期

王建煊／王老先生講故事之282：莫錯怪了！

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
孩子會偷錢？ 示意圖(ingimage)
孩子會偷錢？ 示意圖(ingimage)

香港地狹人稠，寸土寸金，住旅館很貴。有次我住的小旅館，浴室四周有玻璃圍門，人站著淋浴，浴室非常窄不能有大動作，否則會碰到玻璃圍門。

為何忽熱忽冷

淋浴的水蠻大的，可是時冷時熱，很糟糕，心想便宜沒好東西，誰叫自己住不起大旅館呢！預備出門時跟櫃檯的人說一下，看能不能修理好。出門時匆匆忙忙忘記跟櫃檯說，晚上洗澡時，水又是忽冷忽熱的。

後來無意中發現，不是水忽冷忽熱的。而是水龍頭非常敏感，稍微碰一點，水就變熱，反方向動一下就變冷，由於浴室太小，淋浴時背脊會碰到冷熱水開關，水溫會遽變。

原來錯怪了它，後來我洗澡時就很小心背部盡量不碰到水溫開關，果然水就不再時冷時熱了。

她錯怪我了！

友人提供我們一個中藥方，說可以促進血液循環，還可以抗老化。朋友吃了一段時間，全家都說有用，所以我們也開始吃。

藥是磨成粉的，每次一小匙倒在口裡，用水吞下去。藥粉倒進口時，常有粉末會掉在桌上。太太每次都叮嚀我要小心。有天早上太太又發現桌上有散落的藥粉，大聲地說：「又是你。」

我說：「我早上還沒有吃藥，現在正要來吃。」

太太的聲音變得很小地說：「難道是我掉下來的嗎？錯怪你了。」

孩子會偷錢？

有位媽媽，有天發現皮包裡的錢少了二千元，直覺認為是被唸小學六年級的兒子偷去了，心中很氣，又很害怕，孩子不知跟那些壞人在一起，怎麼變得敢偷錢了呢？

孩子回來後，這位媽媽迫不及待的，叫孩子來問話，孩子堅持說沒拿媽媽的錢。這時母親更難過，孩子做錯事還不承認…。

過了幾天一位大學同學送來了一千元，謝謝她上次同學會為她代墊了一千元餐費。

這時她才突然想起皮包裡少掉的兩千元，一千元是她的餐費，另一千元是代同學墊的餐費。母親心想真是該死，怎麼會忘掉這件事呢，竟然還錯怪孩子！

人生常常會有錯怪別人的時候，被人錯怪而無法申辯，叫做含冤莫白，是人生最大的痛苦。所以在怪罪別人時，每個人都要審思明辨，先把事情原委弄清楚，三思而後行。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之281：按大力一點嘛！

王建煊看好郭柯配 賴清德當選恐遭武統

郭台銘列藍提名考量 王建煊：希望把我一併列入徵召候選人

郭台銘喊話藍營徵召 王建煊希望比照：我深愛國民黨

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之282：莫錯怪了！

香港地狹人稠，寸土寸金，住旅館很貴。有次我住的小旅館，浴室四周有玻璃圍門，人站著淋浴，浴室非常窄不能有大動作，否則會碰到玻璃圍門。

楊渡／兩岸語言要怎麼切割？

康軒版中學課本寫了一個關於「土豆」的笑話老哏：大意是有人說他吃「醋溜土豆絲」，另一人說土豆那麼小，怎可能切絲？後來才明白...

王建煊／王老先生講故事之281：按大力一點嘛！

「靠攏一點，我替你們照相！」聚餐的時候，一位太太拿著照相機，指手畫腳的對我們說。

方祖涵／從電玩重生的歷史

隨著職棒球季開始，最新一季美國職棒大聯盟電玩（MLB：The Show）也在上月底正式發行。這款遊戲由索尼聖地牙哥工作室...

施振榮／從王道談台灣新願景

從我一九七六年創業一路走來，就是以使命為導向，當時是以「微處理機的園丁」自許，由於華人錯失第一次工業革命的機會，希望微處...

王建煊／王老先生講故事之280：拉開造物主的窗簾

科技發達後，有的人說人類越來越偉大，因為人現在已發現基因，可以複製牛、羊，進一步可以造人了。但另外有些人卻越來越感覺人的渺小及造物主的偉大。因為基因及複製動物的道原理，造物主老早就擺在那裡，只是因為人類不夠聰明，直到今日才被發現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦