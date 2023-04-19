王建煊／王老先生講故事之281：按大力一點嘛！

「靠攏一點，我替你們照相！」聚餐的時候，一位太太拿著照相機，指手畫腳的對我們說。

大家將椅子移了移，擠擠的靠在一起，擺出可愛的笑容，準備留下美好的回憶。可是相機的快門一直按不下去，大家都快笑僵了。先生對太太說：「按大力一點嘛！」太太說已經很大力了，還是按不下呀！

按得不夠大力？

先生趕快接下相機，用力按，也是按不下。

有人說：「是不是沒有電了。」

「不會呀！這是新買的相機，剛換的電池。」

我隨手接過相機說：「讓我看看。」

其實我也不懂，只是想拿來看看，試試運氣而已。結果一眼看到，鏡頭的保護門未打開，是關著的。旁邊有一鈕，一按，鏡頭就露出來了。

我說：「可以了。」隨手將相機交還給那位太太，相機好了，他們十分驚奇，以為我是相機行家，紛紛問其原因。其實關鍵未找到，再怎麼大力按還是解決不了問題。

心門未打開

一九六一年柏林圍牆隔絕東西柏林的往來，一九九O年十月三日東西德統一，柏林圍牆拆了。但「圍牆已倒，心牆猶在」東西德人民心中仍有一道牆，西德的人認為付出太多，東德的人認為總是矮人一截，不時懷念著過去。原因無它，雙方的心門並未完全打開。

名畫家展示新作，畫的是一座花園洋房，人人讚嘆，但有位先生說，這畫有少許瑕疵，因為門忘了畫開門的把手。

放下重擔

畫家說：「我畫的是心門，門栓在裡面，要從裡面才打得開。」

人生有很多時候，與人爭執，事想不通，懊惱抱怨，很多事不能達成目的，原因多在於心門未打開，心中有牆，隔阻了自己與其他人的人際關係。當心門打開時，一切豁然貫通，突然覺得前面的世界很廣大，想不通的事也辦通了；許多心靈上的重擔，突然不見了，日子也好過了。

（本文與台灣醒報同步刊登）