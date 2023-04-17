快訊

「鳥科學先生」泌尿科名醫涉詐保 檢警搜索診所住家約談6人

國中生物課本「土豆」指稱馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

補正再審！鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之280：拉開造物主的窗簾

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
拉開造物主的窗簾。 示意圖(ingimage)
拉開造物主的窗簾。 示意圖(ingimage)

科技發達後，有的人說人類越來越偉大，因為人現在已發現基因，可以複製牛、羊，進一步可以造人了。但另外有些人卻越來越感覺人的渺小及造物主的偉大。因為基因及複製動物的道原理，造物主老早就擺在那裡，只是因為人類不夠聰明，直到今日才被發現。

科學家的讚歎

造物主的奧秘不是人容易瞭解的，但科學家比起一般人，更容易瞭解造物主的奧秘。科學家經過長期研究，將造物主奧秘的窗簾拉開了一點，世人才多知一些。幾千年來，科學家就不停地在拉開這個窗簾，所以科學家只是替造物主拉窗簾的人。

英國的牛頓曾說：「我哪有發明什麼？不過就是發現一些造物的神奇吧！」天上的星星，肉眼可以看見的約有6974顆，因為白天夜晚的緣故，一般人只能看到半數。用小型望眼鏡可以看到十五萬顆，最大的望眼鏡則可以看到十億顆。

至於還不能盡見的星星，更是千億倍於此，有些星星比地球還大，散佈在宇宙中，都按一定的軌道運行，能不奇妙嗎？

大自然的代言人

天文學家開普勒(Kepler)說：「我們天文學家是造物主在大自然方面的代言人，大自然提供我們研究機會，不是讓我們自命不凡，而是要榮耀造物主。」

大發明家愛迪生說：「我看天體行星運行在一定的軌道上，千年如一日，使我相信必有一位全智全能的上帝存在。」

一九二七年諾貝爾物理獎得主康普頓(Compton)說：「科學研究會增強一個人的宗教信仰，科學不外是上帝對自然界作為的一瞥而已，各種世界的奇異，在在指出造物主的周詳設計。」

科學家的謙卑

偉大的科學家在造物主面前，經常顯得特別謙卑，因為他們研究的都是造物主創造宇宙的規則，他們越研究就越發現造物主的偉大奇妙，及自己的渺小，不得不以更謙卑的態度來面對偉大的造物主，因為他們都是替造物主拉窗簾的人。只有狂妄自大的人才認為自己有能力統御別人，可以主宰一切。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之279：哈佛是誰？

王建煊／王老先生講故事之278：算術高手？

郭台銘列藍提名考量 王建煊：希望把我一併列入徵召候選人

郭台銘喊話藍營徵召 王建煊希望比照：我深愛國民黨

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之280：拉開造物主的窗簾

科技發達後，有的人說人類越來越偉大，因為人現在已發現基因，可以複製牛、羊，進一步可以造人了。但另外有些人卻越來越感覺人的渺小及造物主的偉大。因為基因及複製動物的道原理，造物主老早就擺在那裡，只是因為人類不夠聰明，直到今日才被發現。

王建煊／王老先生講故事之279：哈佛是誰？

到美哈佛大學參觀的人，都會在導遊的帶領下，到校園裡哈佛塑像面前去照張相，表示對偉人的敬仰，順便摸摸塑像的鞋子，期望帶來聰明智慧。

黃志芳／貿易戰是熱鬧，貨幣戰才是門道

過去幾年，全球高度關注美中兩強之間的貿易戰和科技戰，很少人注意到一場無聲無息，影響更深遠的貨幣戰早已展開。貨幣戰自古即有...

王正方／中國改變了資本主義？

美國共和黨保守派參議員魯比歐，發表聳動演說，題目「資本主義沒有改變中國，中國改變了資本主義」，他說：

葉銀華／一葉知秋 矽谷銀行正是那片落葉

美國聯準會暴力升息的負作用，絕對不會船過水無痕！大家不要過度樂觀看待美國的經濟成長，同時此現象亦限縮了台灣的經濟成長。

王建煊／王老先生講故事之278：算術高手？

禮尚往來是人之常情，許多人煩惱的是送少了不好意思，送多了怕吃虧。其實，人在交友往來時，有時吃點虧，在金錢上手頭放鬆一點，人際關係會大為改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦