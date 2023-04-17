王建煊／王老先生講故事之280：拉開造物主的窗簾

科技發達後，有的人說人類越來越偉大，因為人現在已發現基因，可以複製牛、羊，進一步可以造人了。但另外有些人卻越來越感覺人的渺小及造物主的偉大。因為基因及複製動物的道原理，造物主老早就擺在那裡，只是因為人類不夠聰明，直到今日才被發現。

科學家的讚歎

造物主的奧秘不是人容易瞭解的，但科學家比起一般人，更容易瞭解造物主的奧秘。科學家經過長期研究，將造物主奧秘的窗簾拉開了一點，世人才多知一些。幾千年來，科學家就不停地在拉開這個窗簾，所以科學家只是替造物主拉窗簾的人。

英國的牛頓曾說：「我哪有發明什麼？不過就是發現一些造物的神奇吧！」天上的星星，肉眼可以看見的約有6974顆，因為白天夜晚的緣故，一般人只能看到半數。用小型望眼鏡可以看到十五萬顆，最大的望眼鏡則可以看到十億顆。

至於還不能盡見的星星，更是千億倍於此，有些星星比地球還大，散佈在宇宙中，都按一定的軌道運行，能不奇妙嗎？

大自然的代言人

天文學家開普勒(Kepler)說：「我們天文學家是造物主在大自然方面的代言人，大自然提供我們研究機會，不是讓我們自命不凡，而是要榮耀造物主。」

大發明家愛迪生說：「我看天體行星運行在一定的軌道上，千年如一日，使我相信必有一位全智全能的上帝存在。」

一九二七年諾貝爾物理獎得主康普頓(Compton)說：「科學研究會增強一個人的宗教信仰，科學不外是上帝對自然界作為的一瞥而已，各種世界的奇異，在在指出造物主的周詳設計。」

科學家的謙卑

偉大的科學家在造物主面前，經常顯得特別謙卑，因為他們研究的都是造物主創造宇宙的規則，他們越研究就越發現造物主的偉大奇妙，及自己的渺小，不得不以更謙卑的態度來面對偉大的造物主，因為他們都是替造物主拉窗簾的人。只有狂妄自大的人才認為自己有能力統御別人，可以主宰一切。

（本文與台灣醒報同步刊登）