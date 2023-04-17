王建煊／王老先生講故事之279：哈佛是誰？

到美哈佛大學參觀的人，都會在導遊的帶領下，到校園裡哈佛塑像面前去照張相，表示對偉人的敬仰，順便摸摸塑像的鞋子，期望帶來聰明智慧。

其實這尊哈佛塑像並非哈佛本人，因為當時雕塑的人並不知道未留照片的哈佛長成什麼樣子，就照英國的英俊男子模樣塑造了一尊，反正沒有人認識哈佛，因為大家說他是哈佛他就是哈佛了。

到此一遊

大家與哈佛塑像拍照留念，是因為哈佛了不起，以捐款興辦了哈佛大學，其實哈佛大學是居民集資興建的，並非哈佛的獨資。

但是後人並不計較這些，遊客當然不重視這些史實是否正確，拍照表示到此一遊也就心滿意足了。世界上很多事經常事不關己，很少人真正關心那是不是哈佛捐款建校？塑像是不是哈佛先生？這與世人到底有什麼關係呢？還真的沒有人去追根究底！

我參觀過中國大陸很多名勝古蹟，例如岳飛、成吉思汗、王昭君及唐伯虎的墳墓等等。千古名人，我對著一坏黃土，憑弔許久，然而裡面埋的真的是他們嗎？大家說是，就是吧！是不是又何妨，一點紀念而已。對著他們的墳墓憑弔，與對著他們的畫像作懷古之幽思，其實也沒什麼兩樣。

女王是私生女

英國泰晤士報報導，著名傳記作家威爾森，將在其新著中宣稱，已故英國維多利亞女王是個私生女，假如此說成立，現在英國王室的合法性就可能會受到質疑，連她的玄孫女，女王伊麗沙白二世的地位也將受到挑戰。

這件事看似十分嚴重，但能證明嗎？證明了又如何？大概只有專家學者最感興趣了吧！

在中國的歷史上，這種事也多有傳聞，最有名的要數秦始皇究竟是皇家血脈，還是宰相呂不韋的兒子，這也是不可能弄清楚的，但問題重點，不是秦始皇是誰的兒子，重點應該放在秦始皇對中國人的影響和功過方面的研究分析，大家可以學習，亦可引為借鑑。

世界有大有小，每人應關心的事更有輕重之別，在有限的人生及精力下，做點有意義的事吧！實在不用為無法證實的傳說大傷腦筋！

（本文與台灣醒報同步刊登）