快訊

「鳥科學先生」泌尿科名醫涉詐保 檢警搜索診所住家約談6人

國中生物課本「土豆」指稱馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

補正再審！鄰近三接恐有疊加效應 萊風、新風離岸風電環評未通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之279：哈佛是誰？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
哈佛是誰？ 示意圖(ingimage)
哈佛是誰？ 示意圖(ingimage)

到美哈佛大學參觀的人，都會在導遊的帶領下，到校園裡哈佛塑像面前去照張相，表示對偉人的敬仰，順便摸摸塑像的鞋子，期望帶來聰明智慧。

其實這尊哈佛塑像並非哈佛本人，因為當時雕塑的人並不知道未留照片的哈佛長成什麼樣子，就照英國的英俊男子模樣塑造了一尊，反正沒有人認識哈佛，因為大家說他是哈佛他就是哈佛了。

到此一遊

大家與哈佛塑像拍照留念，是因為哈佛了不起，以捐款興辦了哈佛大學，其實哈佛大學是居民集資興建的，並非哈佛的獨資。

但是後人並不計較這些，遊客當然不重視這些史實是否正確，拍照表示到此一遊也就心滿意足了。世界上很多事經常事不關己，很少人真正關心那是不是哈佛捐款建校？塑像是不是哈佛先生？這與世人到底有什麼關係呢？還真的沒有人去追根究底！

我參觀過中國大陸很多名勝古蹟，例如岳飛、成吉思汗、王昭君及唐伯虎的墳墓等等。千古名人，我對著一坏黃土，憑弔許久，然而裡面埋的真的是他們嗎？大家說是，就是吧！是不是又何妨，一點紀念而已。對著他們的墳墓憑弔，與對著他們的畫像作懷古之幽思，其實也沒什麼兩樣。

女王是私生女

英國泰晤士報報導，著名傳記作家威爾森，將在其新著中宣稱，已故英國維多利亞女王是個私生女，假如此說成立，現在英國王室的合法性就可能會受到質疑，連她的玄孫女，女王伊麗沙白二世的地位也將受到挑戰。

這件事看似十分嚴重，但能證明嗎？證明了又如何？大概只有專家學者最感興趣了吧！

在中國的歷史上，這種事也多有傳聞，最有名的要數秦始皇究竟是皇家血脈，還是宰相呂不韋的兒子，這也是不可能弄清楚的，但問題重點，不是秦始皇是誰的兒子，重點應該放在秦始皇對中國人的影響和功過方面的研究分析，大家可以學習，亦可引為借鑑。

世界有大有小，每人應關心的事更有輕重之別，在有限的人生及精力下，做點有意義的事吧！實在不用為無法證實的傳說大傷腦筋！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

郭台銘列藍提名考量 王建煊：希望把我一併列入徵召候選人

郭台銘喊話藍營徵召 王建煊希望比照：我深愛國民黨

王建煊／王老先生講故事之271：真有那麼嚴重嗎？

宣布選總統！王建煊推和平統一自嘲：一生奉獻台灣的外省豬

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之280：拉開造物主的窗簾

科技發達後，有的人說人類越來越偉大，因為人現在已發現基因，可以複製牛、羊，進一步可以造人了。但另外有些人卻越來越感覺人的渺小及造物主的偉大。因為基因及複製動物的道原理，造物主老早就擺在那裡，只是因為人類不夠聰明，直到今日才被發現。

王建煊／王老先生講故事之279：哈佛是誰？

到美哈佛大學參觀的人，都會在導遊的帶領下，到校園裡哈佛塑像面前去照張相，表示對偉人的敬仰，順便摸摸塑像的鞋子，期望帶來聰明智慧。

黃志芳／貿易戰是熱鬧，貨幣戰才是門道

過去幾年，全球高度關注美中兩強之間的貿易戰和科技戰，很少人注意到一場無聲無息，影響更深遠的貨幣戰早已展開。貨幣戰自古即有...

王正方／中國改變了資本主義？

美國共和黨保守派參議員魯比歐，發表聳動演說，題目「資本主義沒有改變中國，中國改變了資本主義」，他說：

葉銀華／一葉知秋 矽谷銀行正是那片落葉

美國聯準會暴力升息的負作用，絕對不會船過水無痕！大家不要過度樂觀看待美國的經濟成長，同時此現象亦限縮了台灣的經濟成長。

王建煊／王老先生講故事之278：算術高手？

禮尚往來是人之常情，許多人煩惱的是送少了不好意思，送多了怕吃虧。其實，人在交友往來時，有時吃點虧，在金錢上手頭放鬆一點，人際關係會大為改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦