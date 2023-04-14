王建煊／王老先生講故事之278：算術高手？

「明天到老張家吃飯，要帶點東西去吧！」

「上次他來我們家帶的是什麼？」

「記不清楚了，好像是隻咖啡壺。」

「一隻咖啡壺要多少錢？五百塊夠了吧！」

「那我們就帶五百塊錢水果給他們好了。」

「現在水果不好買，像樣一點的，一盒就要七、八百

元。」

禮尚往來

「那怎麼辦？買什麼呢？」

禮尚往來是人之常情，許多人煩惱的是送少了不好意思，送多了怕吃虧。其實，人在交友往來時，有時吃點虧，在金錢上手頭放鬆一點，人際關係會大為改善。

有些人在金錢上會斤斤計較，由於太精，人人都怕跟他交住。真是機關算盡太聰明，反誤了自己的人際關係。

我住的地方，樓梯間電燈費接在我家電錶上，電費全由我們負責，大家非但沒有爭吵，而且對我們一再表示感謝。有人為了表示公平，主動清洗樓梯間，有的每年出錢出力粉刷一次樓梯間牆壁，大家和樂融融，真是近鄰勝於遠親。

不要機關算盡

這比其他公寓，為了樓梯間的電燈費要算那家的而爭吵，或者忘記關燈也會惹人怒目相向的氣氛大大不同。要知道鄰里和睦生活，才能笑口常開啊，吃些小虧又何妨呢？

我家住在四樓，我由樓頂接了條水管通到地面，供大家洗車澆花之用，許多人洗車碰到我時，都會笑嘻嘻的對我說：「王先生，不好意思，又在用你們家的水。」

每個人見面就謝我，難道我做了什麼了不起的事嗎？只不過負擔了一點水電費而已，幾十年來我也沒有因為多付了點水電費而變窮了，反而在人際關係上富有了很多。

如果老是不肯吃點虧，老愛佔人家便宜，結果沒把事情算好，反而使人生算術不合格，如果能做到「路徑窄處，留一步與人行，滋味濃處，留一分與人嚐！」凡事有人有己、與人方便，不但自己人緣好，到處受歡迎，那才是真正的人生高手啊！

（本文與台灣醒報同步刊登）