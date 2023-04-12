王建煊／王老先生講故事之277：速食世紀

我很喜歡吃漢堡、薯條、披薩、炸雞一類的速食，有人說這表示你還年輕，因為這些都是年輕孩子們喜歡吃的。其實我喜歡這些食物，除了口味香外，主要是快。

便當部長

付完帳就可以拿到食物，用餐很快就解決了。中國餐廳，我喜歡廣東飲茶，也是因為快，食物車子推到餐桌旁，用手指一指，就可以開始吃，真乾脆。一般餐廳我喜歡點快餐，因為快。

平時我喜歡便當，原因之一也是快。我擔任財政部長時經常請吃便當，有人戲稱我是「便當部長。」

做事有效率固然是好習慣，但吃東西講求快，對身體則未必健康，有些速食熱量特高，更是增肥劑，因此有人稱它們是垃圾食物。

要減肥運動最有效

肥胖是百病之源，醫療機構的調查報告顯示，人們認為運動可以減肥的人佔百分之四十，但是運動要持之以恆，可是太慢。所以實際上減肥的人百分之三十是吃藥，大家相信吃藥比較快，這是減肥藥可以大賣的原因。

其實減肥沒有特效藥，只要持之以恆的運動、減食，讓每天吃進去的熱量，低於用掉的熱量，就能減肥。醫學上的實證研究，都認為這種減肥法，是最有效的，最持久的。可惜大家為求速效，反而忘了這種人人皆懂的可靠方法。

肉體需要的食物簡便快捷已經流行，想不到精神需要的糧食，現在也流行快，所謂精神快餐就是這樣需求下的產品，許多神棍斂財詐色，一下子就信徒眾多，賺進好幾億元，都是因為人們心靈空虛，渴望精神糧食，但又不耐慢慢探索修行，神棍可以提供靈糧快餐，因此大家趨之若驚，神棍們乃有機可乘。

相親的方法

男女相識戀愛，認識的方法很多，其中之一是相親。但相親很花時間，遇到不中意的對象要應付一、二小時也是很痛苦的。因此從前有的社會團體，採用了一種所謂的「七分鐘快速相親法」(7-minutedating)讓男女雙方可以快速相親。這種方法是女孩子一人一桌，並置號碼牌，男孩子每桌坐七分鐘，時間一到，主持人就吹哨子，男孩子必須換桌，中意的就繼續交往。

這種相親法由於快速，短時間可認識好多位可交往的對象，對於不喜歡的，也最多浪費了七分鐘而已，因此大受歡迎。

真想不透在這種講求速效的時代裡，連終身大事的相親，也希望能在七分鐘內完成。二十一世紀是什麼世紀呀？速食世紀吧！

但速食可以解決肚子餓的問題，而追求精神的慰藉或心靈的歸宿有時是「欲速則不達」的。

（本文與台灣醒報同步刊登）