王建煊／王老先生講故事之276：給別人一點溫暖

去金門演講，朋友帶我參觀馬山觀測站，用望遠鏡可以清楚的看到對岸的廈門。觀測站外面有三個小攤位，賣飲料及一些小紀念品。中午遊客少，二個攤位已收攤，只剩下一個小攤子，由一位年約七十多歲的老太太在看守。

買四個彩色石頭

我們問她吃飯了沒有？她說還沒有，她兒子會送便當來。她問我要不要買飲料，渴望的眼神，多麼的期盼我能照顧她一點生意。

我用一百塊錢買了四個彩色石頭，三個送陪我去的朋友，一個自己留作紀念。老太太高興的不得了，一再稱謝，並說在電視上看過我，是好人。

看到老太太的高興，我滿心歡喜，因為她的高興我也有份。我想她一定會告訴兒子，她做到一筆生意。我們一點點的付出，會為別人帶來許多歡笑，這是多麼有意義的事呀！

400元買四本書

當天在晚上另一場演講前，有點空檔，就在金門街上走走，進入一家書店，許多書已很舊，真像個舊書攤，我問老闆書為什麼這麼舊還在賣。她說，生意不好，書又不能退，只好擺在這裡碰碰運氣。她說，現在一天有時做不到幾百塊錢生意。

老闆娘一定在想：「這位從台灣來的王先生，不知道會不會買她的書，如果會買，那該多好。」她心中的期盼，我似乎能清楚地感受到。

最後我用四百塊錢買了四本書，老闆娘喜笑顏開，謝謝又謝。她快樂，我高興，因為她的快樂我有份。

習慣性講價

人到一些落後的地區買東西，總怕買貴了，習慣性地會講價。有次在東南亞一觀光小城，一個女孩兜售複製的小版畫，大約新台幣十塊錢一張，十分便宜，但我仍習慣性的還價說：「十塊錢兩張！」並擺出否則不買的樣子。

女孩說：「賣給你罷！」說話的聲音很是無奈，最後並祈求地說：「先生，生意不好做，你能多給一點嗎？」「聽到她祈求的聲音，我好難過，十塊錢對我小之又小，對她就可能很重要，我有什麼理由跟她計較這點錢呢？付錢時，我給她二十元，買兩張。

她謝個不停，看她高興的樣子，我心中的自責少了許多。

（本文與台灣醒報同步刊登）