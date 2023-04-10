王建煊／王老先生講故事之275：強烈自卑感之害

朋友娶了一個大陸農村的女孩子為妻，一切都很好，唯一不好，是女孩子在自卑感的作崇下，常存有強烈的自尊心，例如她吃自助餐常吃不飽，因為怕人家說她窮而愛吃或貪吃，故意吃的少少的，以至常常吃不飽。

菜市場賣的是地攤成衣，她不要，怕人家說她的窮出身。大陸農村的貧困在她的口中是少見的，聽她說話，你會以為大陸農村蠻富有的，一點都不窮。

你們瞧不起我

有個太太當年冒著全家的反對，嫁給一個患有小兒麻痺症且瘸腿的先生。因為深愛著他，認為他是一個可以付託終身的有為青年。

但是先生有強烈的自卑感，婚後夫妻感情並不好，因為先生始終認為妻子娘家的人是看不起他的，連帶的認為妻子也看不起他，認為他是個殘障的人。每當發生不愉快的時候，他就會對妻子說：「妳們瞧不起我，還不是因為我那條腿嗎？」

太太說我要是看不起那條腿，我怎麼會冒著父母的反對而嫁給你呢？但是講這些都是沒有用的，因為先生極端的自卑感，他帶著強烈的抗拒心態，任何事也都被弄擰了。

男人的自卑感

有部日本連續劇名叫「阿信」，在台灣播出時甚為轟動，重播了好幾次。劇中加賀米行的老闆只有一個女兒，沒有兒子，就設法招贅了一位名叫政男的為女婿。由於是招贅入門，昭男心中始終存在著自卑感，夫妻婚姻極為不滿，害得作父母的經常要向女婿政男賠不是，請求原諒。

講到招贅，其實這並不是一個很好的制度，容易讓男人抬不起頭來，好像太監少了命根子一樣。丈夫一旦有自卑感，容易遷怒，做妻子的肯定不會有好日子過。因此如果是為了香火繼承問題，夫妻不妨協商可以將孩子中一、二位從母姓，或可解決問題。

最近朋友談到女兒婚姻問題，頗為焦急，因為女兒已過四十歲尚無對象。他說都是讀博士讀壞了，原本女兒從前有個戀愛多年的男友，只有碩士學位，看到女兒得了博士卻產生自卑感而離去。

其實這不是女兒唸了博士的罪過，而是大男人主義在作崇，大男人主義的自卑感，常是許多男人及婚姻的致命傷，造成許多可以避免的悲劇發生，雖甚無聊，但確也是事實，切勿忽視才好。

（本文與台灣醒報同步刊登）