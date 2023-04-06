王建煊／王老先生講故事之274：愛心不應被踐踏

有間教會，靠近大馬路的入口處有個院子，約可停五、六輛車子。自己停都不夠用，卻經常有不速之客將車子停進來。告訴他這是私人的地方，他們非但不致歉意，反而責怪教會沒有愛心，反而問：「你們不是說神愛世人嗎？現在停車這麼困難，給我們停一下，有什麼關係呢？」

有人跑到教會來睡覺，睡到晚上也不走，甚至一家人都來睡，將教會當自己的住家一樣。要他們離開，他們說沒有錢租房子，教會是有愛心的地方，要替他們想想辦法，教會常為這類事苦惱不已。

好人好欺負

政府在開道路時，常要拆民房，經常會有抗爭。所以政府開路經常會避開有權勢的人或民意代表的家，以免惹麻煩，即使將直路變成彎路也在所不惜。倒楣的則是沒有辦法或心存寬厚的人。

教會就是其中之一，因此教會經常成為開路的犧牲品，有的教會居然被新開馬路從中一分為二。因為政府人員知道教會是講愛的地方，教會的人心軟，而且也不敢上街頭抗爭，因為那會影響教會形象。

我們社會上普遍存在著好人好欺負，柿子揀軟吃的心態。很多立法委員很怕落選，因為官司纏身，有立法委員的地位在，司法單位也不敢拿他怎麼樣，若是沒有當選，就有可能真的要去坐牢了。

基督徒比較有愛心

社會上另一種心態是基督徒和教會比較有愛心，當教徒被欺負了常不講話，也不敢講話，深怕被別人戴上沒有愛心，有辱上帝聖名的帽子。其實聖經並不是這樣教導我們的。聖經上說：「公義使邦國高舉」。

遇到不公義的事，就應大聲反對，不合理的事，當然要據理力爭，否則講公義使邦國高舉又要怎樣實現呢？找軟柿子吃，欺善怕惡，是人類的普遍心態。但是當有愛心的人經常受到不公平待遇時，社會愛心就會慢慢減少，有愛心的人也會慢慢不見了。當社會愛心普遍枯竭的時候，這個社會就會變得醜陋不堪，生活在其中的人都會痛苦乏味。

所以縱使為了我們自己，也不能讓有愛心的人受到欺壓，更應好好珍惜他們，因為有愛的社會才是美麗的。公義伸張的社會才能寧靜和平！

（本文與台灣醒報同步刊登）