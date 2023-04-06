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王建煊／王老先生講故事之273：有責任感的人何處尋？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
有責任感的人何處尋？ 示意圖(ingimage)
有責任感的人何處尋？ 示意圖(ingimage)

春秋戰國時，有次齊國攻打魯國，魯國節節敗退。齊國將軍看到遠處一位逃難的魯國婦人，手裡抱一小孩又牽一孩童在跑。當齊軍更靠近時，該婦人將手中抱的幼兒放在地上，帶她牽著的小孩快跑，幼兒則在地上哭。最後該婦人還是被齊軍追上、抓到了。

棄自己兒子不顧？

齊國將軍問這個婦人：「你手上牽的孩子是你什麼人？」婦人答：「是我哥哥的兒子。」將軍又問：「你放在地上的那個幼兒是你什麼人呢？」婦人答：「是我的兒子。」將軍十分驚奇地說：「難道妳愛哥哥的兒子更甚於自己的孩子嗎？」婦人說：「當然不是。」

將軍說：「那你為什麼抱著哥哥的孩子跑，而棄自己兒子於不顧呢？」婦人說：「因為哥哥在軍中打仗，特別交代我照顧好他的孩子。我既答應了哥哥，就有責任照顧他的孩子。這是責任！」齊國將軍聽了感動不已。

強烈的責任感

有個小學老師夏天帶班上孩子遠足，在山區不小心惹到了虎頭蜂，大群虎頭蜂咬得孩子們哭號亂跑。老師眼看沒有辦法了！除了一方面大喊要學生疏散外，就將自己上身衣服脫光，任由虎頭蜂叮螫，最後老師因中毒過深而身亡；學生雖有被螫到的，但都平安無礙。

老師為什麼要這麼做，因為家長將他們的心肝寶貝交在他手裡，他有責任照顧他們的安全。在危急時，只有犧牲自己，成全孩子。因為這是責任！

為妻的多麼希望，有個有責任感的丈夫照顧著自己，也深深地愛著自己；老闆多麼希望公司的員工都有強烈的責任感，公司業務可以蒸蒸日上；我們也多麼希望國家的領袖及政治人物都有高度的責任感，帶領我們邁向二十一世紀。

我們有太多這樣的希望，有責任感的人哪裡都需要，哪裡都受人敬愛與歡迎。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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