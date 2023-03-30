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王建煊／王老先生講故事之272：遷怒先生外傳

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
遷怒先生外傳。 示意圖(ingimage)
遷怒先生外傳。 示意圖(ingimage)

洪先生早晨上班時，碰到二樓剛搬來的劉太太，互相問候，聊了二、三分鐘，後來他在路上轉彎時，與另外一輛車子擦撞，雙方吵了起來。

怪東怪西遷怒他人

洪先生大罵對方沒長眼睛，怎麼連他的車子都沒看見。吵了半天洪先生餘恨難消，就遷怒到討厭的劉太太，一早就在那裡跟人客套，要不是與劉太太客套，耽誤了他二、三分鐘，也就不會倒楣跟那部車子擦撞。

二樓的那個房東也不好，如果不租房子給劉太太，他就不可能與劉太太客套，當然就不會撞車。這樣一路怪下去，最後連劉太太及房東的媽媽都被怪到，因為媽媽若不生他們，就不會有今天撞車的事了。

這種遷怒故事屢見不鮮，幾乎天天都發生在我們的生活裡。今天上班遲到了，常常不怪自己起得太晚，或動作太慢，卻怪太太早餐做慢了，甚至怪太太早餐做太多了，以致吃早餐花了太多時間，當然更會怪那個不識相的人打電話來，講個不停，耽誤了時間。

差不多先生

如果確實是自己起得太晚，他會怪昨天打麻將或是電視長片太精彩，害得他晚睡。我們生活中，充滿了這種處處遷怒別人的現象。

中國人做事馬馬虎虎，凡事差不多就好了，胡適先生曾寫了一篇〈差不多先生傳〉，來點醒中國人做事大而化之的毛病。但是中國人除了是「差不多先生」外，更是「遷怒先生」。

因為每件事發生，我們就會遷怒一大堆人，與被遷怒的人之間的關係自然不佳。你遷怒我，我遷怒他，骨牌效應的結果，大家都牽涉進來，吵成一團，互生怨氣。

大家實在應該深切檢討一下，在做事方面自己是不是差不多先生；在做人方面，自己是不是遷怒先生？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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