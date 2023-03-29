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王建煊／王老先生講故事之271：真有那麼嚴重嗎？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
有位朋友的孩子唸高二時，突然不想唸書，他開始蹺課，甚至離家出走。 示意圖(ingimage)
有位朋友的孩子唸高二時，突然不想唸書，他開始蹺課，甚至離家出走。 示意圖(ingimage)

有位朋友的孩子唸高二時，突然不想唸書，他開始蹺課，甚至離家出走。父母極為緊張，想不到這麼倒楣的事，真的發生在自己家裏。緊張、生氣、無奈也沒辦法，在不得已的情況下，只好讓孩子輟學在家，只要不出去變壞就好了。

輟學在家晚一年

孩子在家天天玩電腦，由電腦又延伸到音樂。靠著電腦及音樂的指導，幾乎無師自通。這位朋友很驚異的發現，他們的孩子原來這麼有天分。最後這個孩子又回歸到學校，除了晚了一年以外，其他都與正常學生無異，功課也很不錯。

人生漫長的旅途上，甚麼奇奇怪怪的事都有可能發生。事情發生時，一味的抱怨、憤怒、責怪、嘆氣，都於事無補，只有沉穩的面對，才能解決問題。很多事看似糟糕透頂，實際上絕對沒有那麼嚴重。它之所以嚴重，是因為我們自己把它弄得太嚴重了。

努力就可出頭

當我們遇到糟糕事的時候，我們不妨冷靜地想一想：「真有那麼嚴重嗎？」大專聯考結束，考得不理想，甚至沒大學唸，就是世界末日了，有那麼嚴重嗎？當然沒有，世界上有重大成就，為人景仰欽佩的人，裡面太多不是高學歷的，古今中外，這樣的例子不勝枚舉。

今年考得不好，明年再來，明年不行還可以進空大或空專，如果都不行，就照自己所能所喜愛的去做吧。只要努力，必有出頭之日，學位文憑並非鯉魚躍龍門的唯一途徑！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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