王建煊／王老先生講故事之270：溺愛不等於關愛

替人證婚本是美事，但現在卻變成苦差事。不講些勉勵的話，對不起主婚人，可是講話，底下像市場一樣，根本沒人聽。有次我在證婚致詞時，底下不但嘈雜，而且有一個約五、六歲的小男孩，爬到台上，碰的一聲跳下去，然後又爬上來，再跳下去，如此繼續目中無人的玩耍，卻不見家長來管教或阻止一下。

縱容孩子難成材

我看了一方面感到難過，一方面也有些生氣。因此我就以這個小孩為例，講了一段證婚詞，大意是說：「新郎新娘結婚生子以後，要好好教育孩子，像這個小孩，上下跳來跳去無人管，這樣的孩子將來會成材嗎？小時不管，恐怕將來想管也管不了。」

現在父母對孩子的管教，可以說愈來愈差，用「縱容」來形容都不為過，等到父母感嘆時，常已事倍功半，甚至無能為力，只好任由孩子跳上跳下了。

有個朋友，從小就驕縱孩子，以致孩子十分任性。在學校唸書，他說老師看不起他，要求換班，但學校有學校的規矩，不是你要換就可以換的。但是不換班孩子就不去上學，母親很緊張，只好找關係去學校說情。班級換了以後，他說這個學校的老師都不好，都以異樣眼光看他，又要求換校。

父母無力管教

學期中途怎麼換校呢？但是小孩又故技重施：不換就不唸，媽媽很緊張，又千方百計的想辦法，終於換了一所學校。這樣換來換去成績當然不好，就去補習。剛繳了補習費一萬多元，才上兩天課，他說這家補習班太爛，又要另換一家。

孩子的人生就是這樣任性的跳上跳下，父母除了替孩子完成跳上跳下的動作外，對於是否該如此的跳上跳下，竟無法置一詞。除了難過、無奈、傷心以外，就只有流眼淚的份。只能無助的盼望，盼望孩子有一天會自動開竅懂事，完全好過來。

現在很多父母十分可憐，整天勞碌不堪，都是為了孩子；但孩子卻認為那是應該的，毫無感恩之心。老子要跳上，父母就要幫我跳上去，老子要跳下，父母又趕忙去幫孩子跳下來，不幫就要你好看！

現在父母常在孩子的威脅勒索下過日子，對於孩子的管教當然就無能為力了，只好眼睁睁地看著孩子任意的、胡亂的跳上跳下，身為父母的人能不深思其因，並振作一下子嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）