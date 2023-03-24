王建煊／王老先生講故事之269：清閒日子少過為妙

侄兒大學畢業時，他的同學們都在找工作，我問他：「你的同學們多數希望找哪些工作？」

他說：「同學中流行一首打油詩，就是他們理想工作的標準。這首打油詩是：錢多事少離家近，位高權重責任輕，睡覺睡到自然醒，數錢數到手抽筋。」

好逸惡勞

我說：「這種工作哪裡有？如果有請告訴我，我也想去。」回想起我們當年大學畢業時，找工作的心情也差不多是這樣，要找輕鬆的，待遇高的，要離家近的。這種想法其實是很多人共同的願望。但是幾十年的工作經驗告訴我，這種想法導引出來的做法，是最不可能達到目標的。

大學剛畢業時，找工作的目標不該是錢，應該是看能否在這個工作上學到東西，能否自我磨練成長。這時的工作好像是在上訓練班一樣，如果想到是上訓練班，而訓練班不但免費，還有錢拿，這個時候你就不會在乎錢是多少了。

忙才是福

有好些學生及後輩子弟，聽懂了我的話，且認真的去做了，現在有的已飛黃騰達，有的很年輕就已是公司要角。因為他們在初期的工作上自我訓練，磨練成長得十分紮實，很快就成為該行業中的有經驗之士，為大家爭相聘用。後面的路就會形成良性循環，愈做愈好，人生自然就愈得意了。

在多數情況下，忙是一種好現象。公司裡清閒的人如果很多，這個公司恐將走向倒閉。公司多數人都很忙，只有你不忙，下個走路的人可能就是你。所以在公司或其他機關團體裡，沒事都要找事，主動去開發新的事情出來做，讓自己變得很忙才是福。

在服務過的機關裡，我還很少看到忙於工作的人，不獲得重用及擢升的。因為忙的人，有更多的機會自我磨練，充實經驗，這些都是日後擔當重任不可或缺的資源。大學剛畢業就想過清閒日子，那恐怕悲哀會一輩子跟隨著你。

（本文與台灣醒報同步刊登）