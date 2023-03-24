王建煊／王老先生講故事之268：每個孩子都是天才

造物主創造的世界萬物都是很有用的，有些東西看似沒有用，那不是因為它們沒有用，而是我們人太笨，不知道他們的用處。就像早年煉油科技尚未出現時，地下的原油被人類認為是一無用處的廢物，可是現在哪個地方發現地下有豐富石油，那還得了，舉國歡騰，世界矚目。

萬物都有用

當科技愈發達，人變得更聰明時，我們就愈會瞭解「造物主創造的世界萬物都是很有用的」這句話的道理了。

同理，造物主創造的每一個人也都是很有用的。有些人看起來似乎沒有甚麼大用，那不是因為他沒有用，而是因為我們太笨，不知道那個人的大用處在哪裡。

大家都知道推土機及起重機的偉大用處。一部推土機推土的量，相當於一千個工兵鏟土的量。現在的大工程如果沒有推土機及起重機，那真是不知道是個甚麼樣的光景。

發明推土機及起重機的雷多諾先生，小時候讀書很差很笨，同學給他起了個外號叫「超級大笨蛋」。老師也寫信給他爸爸，說你的孩子不適合唸書。但是這個超級大笨蛋卻發明了超級有用的東西。

不要放棄孩子

大發明家愛迪生，小學成績很差，經常最後一名。老師批評他是笨蛋，更帶他去醫生那兒檢查。醫生說：「愛迪生頭型不好，所以中間的腦漿也不好。」但是愛迪生一生發明無數，有專利權的就有一千三百多種。

雷多諾及愛迪生都是很有用的孩子，但是他們的父母、老師、同學，甚至他自己，可能都不知他能有甚麼用。所以我們每一個人都應該有深切的認知，我們都是很有用的，除了自己不要自暴自棄放棄自己外。每一個父母或老師也不要輕易的放棄任何一個孩子或學生，因為他們都會很有用，讓我一起努力來發現他們的偉大用處吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）