王建煊／王老先生講故事之267：家有籠子雞？

小時候家境困難，母親就開始養雞，出售雞蛋貼補家用。母親養的雞都是來亨雞、紐航西、路島紅等洋種雞，因場地有限，只養了十幾二十隻，雞籠是二層樓式的。這些養在籠子裡的雞，我們都準時供應飼料、飲水，並清理糞便。牠們吃飽，就在籠子裡戲要或睡覺。我們對雞的希望，則是快點長大下蛋。

放山雞經驗豐富

與籠子雞相對的是放山雞，從前在鄉下養的土雞都是放山雞，從來沒有整天關在籠子裡養。

放山雞的成長經驗比籠子雞豐富多了，牠懂得怎樣去覓食，躲避風雨及日曬。但籠子雞因事事有主人伺候，一旦脫離主人的供應，立刻喪失謀生能力，根本活不下去。

現在很多孩子是籠子雞，一切由父母供應呵護，他們唯一的任務就是讀書、考試、升學，只要這些事順利，就是好雞。這些籠子雞式的孩子，一旦被放出來，其境遇與籠子雞是完全一樣的。

籠子雞難擋風雨

籠子雞被放出來的時候，遇到天上有水下來，牠不知道是雨，因為牠在籠子裡，從未經驗過雨。牠認為這種東西淋濕了牠的羽毛，且無停止的樣子，這怎麼活得下去呢？

不久，放出來的籠子雞遇到了烈日，牠又驚慌失措，因為牠未經驗過太陽。太陽這樣一直照射，熱死了，怎麼活得下去呢？

已經十二點了，籠子雞在呐喊，怎麼還沒有食物送來呢？這樣下去，只有死路一條了。

籠子雞只要一放出來，就處處要面臨危機，隨時都有輕生的念頭。放山雞則不會，牠們知道那是雨及太陽，牠們知道在哪裡躲雨避曬，也知道在哪裡覓食找蟲吃。

籠子雞是脆弱的，是成不了大材的，所有為人父母者都要隨時警惕，不要讓孩子成為籠子雞。

（本文與台灣醒報同步刊登）