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王建煊／王老先生講故事之266：管教兒女要及時

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
做父母的對孩子，必須施以適當的管教，正所謂「愛必管教」，否則孩子便無法平衡地發展，成為有用的人。示意圖/ingimage
做父母的對孩子，必須施以適當的管教，正所謂「愛必管教」，否則孩子便無法平衡地發展，成為有用的人。示意圖/ingimage

自從亞當、夏娃背棄上帝後，人類的血液裡一直就帶著罪性，每個人都有軟弱跌倒的時候。因此做父母的對孩子，必須施以適當的管教，正所謂「愛必管教」，否則孩子便無法平衡地發展，成為有用的人。

體罰必須以愛為出發點

管教孩子的方法很多，其中之一就是頗有爭議的「體罰」。我是贊成體罰的，但體罰必須以愛為出發點，並以達到嚇阻作用為目的。所以體罰的心情與原則應該是：「高高舉起，輕輕打下，打在兒身痛在娘心」。以這種心情與方式來體罰，當然就不會胡亂的拿孩子出氣，也不會拿了棍子對著孩子的腦袋就敲下去。

猶太人有句體罰孩子的格言：「左手打孩子，右手抱起來」。猶太人體罰孩子不用工具，只用手打，這樣不會過度傷害，打完之後，再用右手抱起孩子。猶太人用手抱一個人是極為親熱的動作。

小學生管教有用

我們體罰孩子，是為了讓他知道必須對自己錯誤的行為負責，體罰的同時，要讓孩子知道，你是愛他的。因此不能在體罰孩子後，仍怒目相向，多日不息。聖經上說：含怒不可到日落，對孩子應該只有愛，沒有怒，當然更不應該有怒氣多日不消的情況發生。

體罰的使用，對愈小的孩子愈能發生嚇阻作用，因此對小學以下的孩子較有用，對國中生使用就已十分勉強。以體罰的方式管束孩子，必須趁早，正如聖經上說的：「趁有指望，管教你的兒子。」這裡所說的「趁有指望」，是指趁管教還有用時趕快管，莫待無去管時再來傷腦筋。

從小立規矩

可是現在很多做父母的，在孩子小的時候，不立規矩，讓孩子在嘻嘻哈哈，馬馬虎虎，不規不矩的日子裡成長。等到養成了壞習慣而且已經長大了，父母似乎突然發現問題。此時想管教，不是遇到激烈反抗，就是事倍功半，很多問題青少年就是這麼產生的。

現在我們一談到體罰，就想到媒體上提到的一些家長或老師的暴力行為，其實有效的體罰，只不過是對小孩子的一點嚇阻動作而已，實在毋需過度反應。

（本文與台灣醒報同步刊登）

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