王建煊／王老先生講故事之265：人性經不起誘惑

告子說：「食色性也。」人到一定年齡，性的需要強而有力，必須依靠法律、教育、宗教及道德力量給予約束，否則人跟禽獸差不了多少。在這些約束力量薄弱時，人的性衝動就會跨欄而出，即使地位崇高如美國總統亦不能免。

不讓自己有機會

古有柳下惠者，夜宿國門，有女子來同宿，恐其凍死，坐之於懷，至曉不為所亂。

像柳下惠功力這麼高的人是稀有動物，一般人是達不到的。在功力不夠時，就應自我預防，不讓自己有坐懷的機會，自然就不會亂。就像我經常抵不過冰淇淋的美食誘惑，我們家就不買冰淇淋，眼不見為淨。

賺得財富犧牲婚姻

有位太太的先生在外地投資，經常幾個月不回來。我說，這樣會有外遇的危險。這位太太說她先生很老實，應該不會有問題。我告訴她，老實是一回事，有沒有坐懷不亂之功又是一回事。老實人或不老實人，他們坐懷不亂的功力大概都差不多，做太太的還是小心點好，應該跟先生一起去投資的地方住。

這位太太說，她在國中教書，再過五、六年才能退休，捨不得退休金，現在無法去。我說：「魚與熊掌不能兼得，妳必須有所選擇。妳不能給先生許多坐懷的機會，又期望他不會亂，這是非常不切實際的想法。」

坦白說，男人是經不起引誘的，太太賺得了退休金，犧牲了婚姻，值得嗎？當然我們也可以商量，先生不要去外地投資，畢竟賺得財富，卻犧牲婚姻及家庭，是十分悲哀的事。

要離開父母與妻子連合

聖經上說：「因此，人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。」夫妻二人本為一體，經常分隔兩地是不正常的現象。不正常的現象，往往就會產生不正常的結果。

現在很多空中飛人或太空家庭都是不正常的，有識者應該趕快停止這種狀況。有位財主臨終前對好友說：「我贏得了財富及地位，但失去了孩子與家庭，我是世界上最悲慘的人。」

各位朋友，你難道真的希望變成一個悲慘的人嗎？或是你真的認為這種悲慘命運不會降臨到你呢？別太高估自己坐懷不亂的功力吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）