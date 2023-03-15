王建煊／王老先生講故事之264：為自己留一條生路

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
為自己留一條生路。 示意圖(ingimage)
為自己留一條生路。 示意圖(ingimage)

一位雕刻家曾說：「雕刻人像及木偶，有個重要原則，就是鼻子最好留得大一些，眼睛最好刻得小一點。」因為鼻子大可以改小，一旦過小就不能變大了。眼睛嫌小可刻大一點，如一開始就刻得過大，就無法改小了。

做人要鼻子大眼睛小

雕刻人像的原則是如此，我們做人處世的原則也是如此，凡事要為自己、為別人留餘地。話不要說得太滿，事不要做得太絕，一開始鼻就刻得太小，眼睛刻得太大，雕刻師傅就沒有修改的餘地了。

有個政治人物，在該黨宣佈提名名單前夕，聽說自己不在提名名單內，非常生氣，立刻召開記者會，當眾宣布退黨，並燒毀黨證。但第二天公布名單時，他竟名列前茅。這下子慘了，進退兩難，最後只好自打耳光地到黨部去請罪。這就是一下手，鼻子就刻小了，以致於後來再怎麼變也變不大了。

另有位政治人物，也是因為未獲提名而退黨。記者問他將來還有無可能再回到黨裡來，他肯定地說：「絕不回去，回去是孫子。」後來黨內大老欲重用他，他又回去了，結果就一直在黨裡當孫子。這也是眼睛一雕就雕得太大，再想改小就改不來了。

毀掉美滿的婚姻

有位娶得千金小姐的先生，官拜岳父公司的總經理。有次夫妻吵架，太太罵先生說，「你神氣個甚麼東西！也不照照鏡子，要不是靠我們家，你會做到總經理嗎？恐怕還在那裡掃地！」

太太這番話嚴重地傷到丈夫的自尊心，因為舉凡這類因岳家關係而任高位者，最忌諱人家說他是靠裙帶關係發達的。有個知名上市公司的總經理就曾公開說，他有傲人的學歷，做事夠努力，今日地位都是自己打拚出來的，不是靠有錢的岳父賞賜。

前面這位太太吵架的氣話，因為傷及丈夫的自尊，他們的婚姻到今天都不順利。有時我們說「一言興邦」，這位太太卻是一言毀掉了美滿的婚姻。看樣子，雕刻人像的原則，是我們每個人都應該好好力行的道理裡！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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