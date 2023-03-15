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王建煊／王老先生講故事之263：說對不起來不及了

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
說對不起來不及了。 示意圖(ingimage)
說對不起來不及了。 示意圖(ingimage)

一位年輕女孩，千方百計到美國留學，大好前景在望。這時她認識了一位英俊的美國青年，熱戀結婚，她對自己的未來自然又更增遠景。

道歉哪能彌補

但不多時日這位英俊的丈夫身體出狀況，她自己又怪病纏身，變得有氣無力。後來才發現，她的美國先生婚前已染有愛滋病，並傳染給了她。先生離世前對她說：「I am sorry.」

有個綁匪綁架了昔日老闆的孩子，並撕票，被抓到以後，他低著頭對電視媒體說：「我對不起我的老闆，I am sorry.」

現在有些年輕孩子稍遇挫折就走絕路，寫信給父母，說：「孩兒不孝，先走一步，來生再來報答您們。」說這種話有什麼用呢？父母的傷痛，豈是一句「來生再報答」所能彌補的呢？

罰款不能減免

有位公司會計員作帳出錯，漏報所得稅被查獲，公司被罰了近千萬元，會計員自動辭職，並對老闆說：「我對不起你。」

與其事後辭職說對不起，為什麼平常不小心作帳，並熟讀稅法呢？罰了千萬元，說聲對不起，罰款就可以減免嗎？

有位朋友研究所畢業時，非常興奮，請了父母及女朋友一起來參加畢業典禮，為了慎重，特別請了朋友來替他們照相。領碩士證書時還情商校長配合擺個姿勢，以便留下歷史鏡頭。但是後來負責攝影的朋友向他千道歉、萬道歉地說，因為底片沒有裝好，所有的畢業相片都沒拍出來。

終身遺憾無法補償

千道歉、萬道歉有甚麼用，畢業典禮也不能為你再來一次。類似的事不勝枚舉，人生中發生了疏失，任何彌補之道都是事倍功半，有的甚至是終身遺憾，永遠無法回復的。

有些人愛說大話：「我保證不會出問題，否則願意把頭給你！」但是事情發生了，我就是要了你的頭，又有什麼意義呢？

所以凡是有愛心有責任感的人，對於做任何事，都應該如履薄冰，小心翼翼的準備，務使閃失降至最低。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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