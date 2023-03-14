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王建煊／王老先生講故事之262：富不過三代？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
富不過三代？ 示意圖(ingimage)
富不過三代？ 示意圖(ingimage)

台灣原住民在體育上有卓越的成績，小有台東紅葉棒球隊，大有阿美族的楊傳廣獲世運十項全能銀牌，都是大家耳熟能詳的例子。原住民為甚麼在體育上有耀眼成績，原因可能不止一端，但最重要的應是原住民的生活環境。

原住民失去體能優勢

原住民生活在山區，為了生活要打獵，追逐野獸要跑得快，躲避猛獸傷害，逃命更要跑得快；要吃樹上的果實就必須會爬、會跳。生活環境使他們具備了體育競賽的基本條件，如果加以訓練，就容易在運動場上出人頭地。

但是在運動場上基本條件不錯的原住民，因為生活需要而移居都市後，環境不再培育他們的體育特長，久之，他們的第二代雖然還是原住民血統，但在體能上的特質已全然盡失。

富不過三代

這使我想起中國古言：「富不過三代」，財富為甚麼不過三代，有的甚至二代就花完了，想必也是環境使然。第一代白手起家，在刻苦的環境中，學會了各種謀生打拚的技能。他們看過風，也見過雨，再惡劣的環境也打不倒他們，他們主持的企業當然日益茁壯。

但是到了第二代，這種刻苦的環境，與父輩第一代的環境早已大不相同；至於第三代更是養尊處優，哪裡經得起打擊？稍遇經濟不景氣的風浪，就翻船倒閉。有的第三代更是好逸惡勞，養成諸多惡習，雖無風浪，但他駕駛的船，都會被他自己搞沉掉。

所以財富不過三代，也不要太過責怪子孫不爭氣，實則是他們所處的環境產生的結果。

成立基金會造福世人

講到這裡我要提醒有錢的老闆們，如果愛你們的孩子，就不要留太多錢給他們，留太多錢給孩子，一方面是害他們，另一方面也是害了你一手打拚出來的事業。

我們給孩子的應當是良好的全人教育。如果我有十億元財產，留一億給他們足矣！其他的全捐出來，成立基金會造福世人，選最好的人管理基金會，由基金會掌管企業，企業仍可以永續的經營。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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