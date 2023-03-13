王建煊／王老先生講故事之261：傾聽孩子的心聲

為人處世，很多行為是否能被欣賞，行為的動機十分重要，動機純正的行為總是比較容易被接納。

先讓孩子知道你愛他

例如後母在管教子女時，子女常會懷疑後母管教動機不是出於愛，此時愈發引起他們思念生母的感情。雖然生母的管教可能更甚於後母，但是因為他們很少懷疑生母對他們的愛，對管教的行為容易接納，「愛必管教」是孩子們也曉得的道理。

因此，立下規矩管教孩子時，一定要先讓孩子知道你愛他們。當孩子因愛接納你時，你的家規才能真正被接受和執行。否則必有許多反叛行為發生，做父母的最後只會弄得灰頭土臉，哀聲嘆氣地結束不成功的管教。

與中輟生聊興趣

現在中輟生愈來愈多，引導中輟生重返正途並不容易，但有經驗的輔導人員都知道，任何看似有效的辦法，都必須在中輟生接納這位輔導人員以後才能發生效果。

當中輟生來到中途之家時，輔導人員一開始絕對不會跟他們談大道理，也不會訂下許多嚴厲規矩。如果那樣，過不了幾天，這些中輟生就又不見了。因此，如果中輟生是女孩子，就由女性輔導員同她們談服裝、化妝、髮型、歌星等女孩子有興趣且容易談的問題，然後再進一步談女性生理上的一些問題及應注意的事情。

漸漸地輔導員會被中輟生接納。因為她們認同妳，知道妳了解她們的心聲，知道妳真的關心她們，妳就被她們接納了。這時妳再以關心的口吻問她們：「妳們這樣下去總不是辦法吧！」她們會低頭不語，沉靜地表示同意。這時妳再提出一些具體建議，其成功率就很高了。

父母要修愛的學分

父母愛孩子的程度，在生命中都是擺在第一位的，都知道孩子必須管教。但管孩子也是有學問的，尤其在時代變化快速，電視媒體、網路影響至深時，管教孩子更非易事。

做父母的需要修幾個教育學分。修學分的方式很多，例如看書、聽演講、上父母養成班交換經驗，都是可行的方式。新時代的父母要有新時代的教育方法，才能教養出成材的孩子。

（本文與台灣醒報同步刊登）