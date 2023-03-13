王建煊／王老先生講故事之261：傾聽孩子的心聲
為人處世，很多行為是否能被欣賞，行為的動機十分重要，動機純正的行為總是比較容易被接納。
先讓孩子知道你愛他
例如後母在管教子女時，子女常會懷疑後母管教動機不是出於愛，此時愈發引起他們思念生母的感情。雖然生母的管教可能更甚於後母，但是因為他們很少懷疑生母對他們的愛，對管教的行為容易接納，「愛必管教」是孩子們也曉得的道理。
因此，立下規矩管教孩子時，一定要先讓孩子知道你愛他們。當孩子因愛接納你時，你的家規才能真正被接受和執行。否則必有許多反叛行為發生，做父母的最後只會弄得灰頭土臉，哀聲嘆氣地結束不成功的管教。
與中輟生聊興趣
現在中輟生愈來愈多，引導中輟生重返正途並不容易，但有經驗的輔導人員都知道，任何看似有效的辦法，都必須在中輟生接納這位輔導人員以後才能發生效果。
當中輟生來到中途之家時，輔導人員一開始絕對不會跟他們談大道理，也不會訂下許多嚴厲規矩。如果那樣，過不了幾天，這些中輟生就又不見了。因此，如果中輟生是女孩子，就由女性輔導員同她們談服裝、化妝、髮型、歌星等女孩子有興趣且容易談的問題，然後再進一步談女性生理上的一些問題及應注意的事情。
漸漸地輔導員會被中輟生接納。因為她們認同妳，知道妳了解她們的心聲，知道妳真的關心她們，妳就被她們接納了。這時妳再以關心的口吻問她們：「妳們這樣下去總不是辦法吧！」她們會低頭不語，沉靜地表示同意。這時妳再提出一些具體建議，其成功率就很高了。
父母要修愛的學分
父母愛孩子的程度，在生命中都是擺在第一位的，都知道孩子必須管教。但管孩子也是有學問的，尤其在時代變化快速，電視媒體、網路影響至深時，管教孩子更非易事。
做父母的需要修幾個教育學分。修學分的方式很多，例如看書、聽演講、上父母養成班交換經驗，都是可行的方式。新時代的父母要有新時代的教育方法，才能教養出成材的孩子。
（本文與台灣醒報同步刊登）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言