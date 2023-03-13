王建煊／王老先生講故事之260：讓孩子更受歡迎

我在政府機關服務三十多年，也擔任過多處大小主管。我們評估一個同仁，以及是否要賦予重任，其中一個重要的考量因素，是這位同仁是否有高度的責任感。說得白話一點，就是他辦事，你放不放心。

如果是，他慢慢就會成為單位裡的要角，當然升遷等獎勵也會隨之而來。

任用有責任感的員工

大家可以設身處地的想一想，如果你是機關首長或公司主管，你會用一位責任心低落的員工嗎？你喜歡找一個不大負責任的人當白馬王子嗎？答案幾乎是非常確定的「NO！」。因此我們要想自己的孩子將來能受到別人的重視，希望他能出人頭地，一定從小就要培養孩子高度的責任感。

可惜的是，現在很多父母都不太注意這一點，只要孩子會讀書考試，可以考取學校就好，是否有責任感，多數未放在心上，這是很危險的。在很多公共場所，我們很輕易的就能看到父母疏於培養孩子責任感的動作。

花季來臨前，有一次我在陽明山看到一個可憐的媽媽。她的孩子在追逐戲耍，脫下的衣服要媽媽拿，水壺、可樂要媽媽拿。剛剛吃飽，就吵著要買熱狗，熱狗咬了一口就不吃了，手一伸又交給媽媽，媽媽好像衣櫃，亦像垃圾桶。

自己的東西自己拿

其實這時候就應該教育孩子養成責任感，自己的東西要自己拿，要喝可樂，吃熱狗，就要自己喝完吃完，不能恣意浪費。有的孩子要媽媽幫忙拿東西，連一句謝謝都不會說，因為他們認為這是媽媽應該做的事，是媽媽的責任。這樣的孩子長大後，我們怎麼能寄望他們會有責任感呢？沒有責任感的人，將來有誰會重用他呢？想到這裡，做父母的能不警醒嗎？

在家庭裡亦是如此，有些孩子會把東西亂放，弄得房間亂七八糟，待孩子入睡或上學了，可憐的媽媽就一件一件的撿起來放好。然後孩子又亂丟一通，可憐的媽媽又再一件一件的撿起來，這種你丟我撿的日子一再的重複。

我們為甚麼不能教育孩子，對自己的東西要自己負責，把它整理好呢？做父母的一定要知道，沒有責任感的孩子，將來是沒人要的！

（本文與台灣醒報同步刊登）