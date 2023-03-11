廿多年前，台灣街道到處可見垃圾，如今乾淨多了，尤其是都市，街道上即便沒有設置垃圾桶，也少有人任意丟垃圾。英國《衛報》曾經報導，台灣從「垃圾之島」變成最好的垃圾管理者之一，並言及「垃圾不落地」推廣居功厥偉。

回想當年北市推動「垃圾不落地」，許多居民認為在家中進行垃圾分類有困難，且只能在規定時間與規定地點等候垃圾車到來；對上班族來說，若下班時間不能配合，垃圾堆在家幾天，誰都受不了！

「垃圾不落地」雖有不少批判，這些年來城市變乾淨了，人們環保意識也提升了；能做到這點，除了政策，更需落實。還記得當時，從小學即教導認識垃圾類別與回收的重要；從小扎根，把環保意識帶回家，甚至協助父母處理垃圾。市政府自己也帶頭，市長與局處首長在垃圾車上宣導也親身力行，一段時間後，市民逐漸感受到政策帶來對自己與對環境好處，習慣成了自然。

人們處理垃圾行為改變了，可是，用路行為似乎沒有進步，行車糾紛更是層出不窮！看最近新聞，出現一些怵目驚心的畫面，有惡言恐嚇，有棒棍齊飛。原因都不是真正發生車禍，可能只是一聲喇叭，讓對方「嚥不下一口氣」!

台灣道路，設備具有工業國家水準，但用路水平還不如第三世界，美國媒體ＣＮＮ甚至以「行人地獄」稱之，瑞士與日本官方單位也提醒來台須注意交通狀況，真是丟盡國家的臉。亂丟垃圾有罰則，交通罰則還更多，且還不斷調升罰鍰。為何用路水平不能像垃圾處理一樣地提升？為何人們穿越馬路時還需提心吊膽？為何好好行車也會遭致攻擊？

當然，車輛增加迅速，在有限路幅上，易導致人車相爭與車車不讓現象，為原因之一。基於此，推展公共運輸乃為關鍵，捷運更是重中之重。有了捷運，還需壓低票價提升載客率，再配合公車或YouBike銜接，即可降低行車與停車的壓力。不過，政府還需注意用路素養的問題，才不會看到YouBike騎上人行道與不當駕駛的現象。

筆者認為，人們用路與垃圾處理會出問題，均是基於「便宜行事」與「投機」心態，只求自己方便，忽視對他人與環境影響。尤值得注意的是，許多行車導致的衝突，還加上「怕吃虧」心態作祟，試圖「報復」對方。因此，當有人按喇叭或超車，一旦解讀成「被警告」或「被威脅」，才真的導致事端。然而，按喇叭可能是基於善意提醒以避免車禍發生，超車只要按規定即可加速行車效率；好壞解讀在一念之間。

因此，減少用路脫序行為，政府除加重處罰，也應設法提升人們素養。至於某些路段較常發生意外則和設計有關，簡言之，缺少「人性化」考量。最近天氣放晴，筆者推著娃娃車帶孫女上街，發現有些地方過了路口後，因落差大無法將娃娃車推上人行道或騎樓，只能沿著路肩一面閃避來往機車一面尋找缺口；好不容易上了騎樓，迎面卻來了一部自行車...。

垃圾車帶著「少女的祈禱」而來，提醒居民們倒垃圾時間到了，無形中也建構居民相互認識與守望相助的機會。然而許多道路仍隱藏著凶險，只有靠人們的祈禱！

（作者為台大退休教授）