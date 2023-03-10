王建煊／王老先生講故事之259：磨練多 成長快

我從前非常容易感冒，感冒藥總是一把一把地吃。有個醫生告訴我應該洗冷水澡，鍛鍊皮膚的抵抗力。冬天洗完冷水澡，立刻用乾毛巾擦皮膚，直到皮膚發紅、全身發熱。

磨練多、保護少

人身上尤其是胸部皮膚最受保護，氣候漸涼就加件衣服，冬天更是毛衣、厚夾克伺候，所以身體這部分皮膚抗冷力最弱。相反地，臉及手的皮膚抗冷力則較強。因為天冷時，臉及手上添加保暖裝備比較不方便，以致這部分皮膚抵抗冷空氣的能力反而增強。

胸部皮膚與臉部皮膚的組織絕對是相同的，但因為磨練的程度不同，磨練多保護少，抵抗力就強，反之就弱。因此我們如果希望有鐵打的身體，鋼鐵般的意志，一定要接受更多的磨練。

現在很多孩子受到父母過多的呵護，少有磨練的機會，非但體能很差，意志也很薄弱。有些大專兵在成功嶺受訓，只要在太陽下站一個小時就會暈倒，這樣的兵怎麼能打仗呢？有的孩子稍受刺激，甚至只是父母說了幾句重話，就不想活，上吊再見了，這樣的孩子將來能夠成為棟樑之材嗎？

放手讓孩子自己游

有個孩子在電台談他的暑期生活。他說這個暑假他最高興的事就是學會了游泳。他說爸爸帶他去學游泳，游了好幾次都不會。有次爸爸不在，他一個人下水，一下子突然學會游泳，可以浮在水裡，他好開心。

請注意孩子說的這句話：爸爸不在，他一個人下水，一下子突然學會游泳了。

因為爸爸在，每次都扶著他，或試圖抬著孩子的腹部，使他浮著，但爸爸一鬆手，孩子就沉下去了，永遠學不會。

我們想要孩子學會甚麼東西，不能怕孩子跌倒，跌倒是一種磨練，是成長過程中的必要步驟。正如同要想不怕冷，就要給皮膚足夠抗冷的磨練一樣。

（本文與台灣醒報同步刊登）