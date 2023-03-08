王建煊／王老先生講故事之258：讓每個孩子都成材

記得讀大學時，有位教授夫婦皆為博士，一直期盼他們的獨生兒子也能唸個博士。這位獨子在學校十分活躍，經常主辦社團活動，但功課不怎麼行，每次都在及格邊緣。然而在父母強烈期盼的壓力下，勉強赴美唸了個博士，但卻患上精神疾病，病情時好時壞，辛苦的度過人生。

別逼孩子當檜木

這使我想起台灣的檜木林，檜木中的紅檜，最高可達六十公尺，直徑六公尺，材積碩大，材質第一。日本人曾從台灣偷了大量紅檜到日本蓋神社。檜木是很有用，但是上帝為甚麼不把所有的樹木都造成檜木呢？

橘子樹、香蕉樹及其他的花草植物，不能用來蓋神社，難道就沒有用了嗎？橘子、香蕉好吃，花草賞心悦目，又豈是檜木所能比擬的呢？

我們現在的教育及價值觀，似乎要逼著我們的孩子都成為會唸書會考試的檜木，但是香蕉樹及橘子樹又如何能勉強成為檜木呢？可是現在很多人就是不信邪，非讓孩子成為會讀書的檜木不可，即使孩子有得精神病的風險，亦在所不惜！

發掘孩子的天資

做父母、老師的，努力使孩子成為檜木並無不妥，但我們更重要的責任是要發現上帝給孩子們的天資在哪裡？讓他們各成其材。千萬不能因為他們成不了檜木，就認為他們一無用處而予以放棄。

猶太人在世界人口中只有0.3％，但諾貝爾獎得主卻超過30％。猶太父母教育孩子，從不要求孩子一定要讀甚麼科系等等。他們認為父母最大的任務，就是在旁觀察，孩子究竟是那塊料，興趣在那裡？給予適當的導引，使其大有成就。

最後我要請每位父母及老師，仔細地想一想。你們的孩子或學生，究竟是檜木，還是橘子樹？照他們的資質，給他們足夠的陽光與營養，培養他們成材吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）