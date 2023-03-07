王建煊／王老先生講故事之257：父母不是警察

現在的父母，在管教孩子方面有諸多無奈，重了不行，輕了也不行，真的不知道該如何是好。

要當好人好事委員

管孩子，專家會有很多意見，我認為有個基本原則，是每個父母必須要掌握的。那就是做父母的人，要知道自己不是國家的警察，也不是機關的政風處長或是學校的訓導主任，更不是班上的風紀股長，專門來抓孩子的錯誤。

父母要抓孩子的缺失，是輕而易舉的事。我們可以說這都是為孩子好，但父母一味的扮演警察角色，孩子就會跟你捉迷藏，即使心裡有話，也不敢跟你講。

父母的角色不是警察，那應該是甚麼呢？我認為應該是好人好事委員會的委員。他的責任是找出孩子的優點，及時給與表揚。例如孩子從來不被子，有天突然疊了被，這時應立刻給予讚美。讚美會使人得到鼓勵，會增加信心；讚美是將孩子推向成功之路最簡單而有力的武器，可惜很多父母都很少加以利用。

多讚美、獎勵孩子

有個孩子，從來不疊被子，講了也沒用。有次不知甚麼地方來了電，那個孩子居然將被子疊得好好的才上學去。母親抓到這個機會，大聲的對丈夫、家人、鄰居說他孩子被子疊得多好多好。孩子受到了鼓勵，也可能不好意思讓讚美他的母親沒面子，從此以後，天天都把被子疊好才上學。

現在很多父母是孩子有錯就責罵，做對了則是應該的，沒有讚美、獎勵。久之，孩子會失去自信，遇事退縮，親子關係更是不佳。

成為孩子知心的朋友

親子關係佳不佳？做父母的只要自己問自己一句話，那就是你的孩子有沒有把你當知心的朋友，可以無話不談？如果有，你的親子關係不錯，反之就不好。如果你不太知道孩子是不是把你當知心朋友，那你的親子關係恐怕也是不來電的。

要怎麼樣才能讓孩子把你當成知心的朋友，可以無話不談呢？最重要的還是要能適時運用「讚美」這項有力的武器，即使在需要責難時，也要將責難夾在厚厚的讚美中。

（本文與台灣醒報同步刊登）