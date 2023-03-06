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王建煊／王老先生講故事之256：充電讓你更成功

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
例如參加研習營、座談會、短期進修，都是很好的充電方法。 示意圖(ingimage)
例如參加研習營、座談會、短期進修，都是很好的充電方法。 示意圖(ingimage)

在國外，靠演講可以賺不少錢，一場演講幾萬美元亦非罕見。可是在台灣，很少聽到有人是靠演講吃飯的，原因是大家不重視智慧財產權，所以賣不出好價錢。

聽演講吸收精華

我很鼓勵大家去聽演講，這是自我充電的好方法。比較像樣的演講，演講者多數都有兩把刷子。在短短一、二個小時裡，講者將他專業中最精彩的部分，向你報告。你在很短的時間內就吸收了別人的精華。這是一本萬利的事。

與聽演講類似的方法，例如參加研習營、座談會、短期進修，都是很好的充電方法。

成功屬於有毅力的人

看書是自己就能掌握的加油之道。我曾經做過測試，如果從早上八點讀到晚上十點，一天就可以看大約二百頁厚的書，如果打對折計算，二天可以看一本。如果有毅力，一個月看二百頁的書五本，是可以辦得到的。這樣一年就讀了六十本書，結果多麼美好，當不難想像。

成功是屬於有毅力的人，但有毅力的人終究是少數。因此約一些好友組成讀書會是很好的構想，大家共同推薦好書，經討論後決定書單，有時還可請作者來指導。

讀書會應訂出獎懲辦法，策勵大家努力讀書。書讀多了，人的想法會變，不必別人講，自己都可以感覺到自己不同了。當然書看久了，眼睛、脖子都會累，停一下，做點運動。或可考慮有聲書。改用聽的，可以彌補看書太累的缺陷。

總之，我們如果有智識不足的危機，就要有充電的企圖心，方法很多，而且各有奧妙，大家不妨擇一、二種先試試看吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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