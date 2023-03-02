王建煊／王老先生講故事之255：老人是垃圾嗎？

年輕人談婚嫁時，竟有人問對方，「你家有幾堆垃圾？」人老了真是悲哀，久了真的像一堆垃圾。

老人是廢物？

大思想家愛默生形容老人為「廢物及殘渣」，這實在是一種很殘酷的用語。但是如果認真的想一想，也的確是廢物及殘渣。這樣說對老年人似乎不敬，其實也不盡然，因為每個人有一天都會變成廢物及殘渣。只是有些人現在就是廢物，有些人是未來的殘渣而已。

孩子們大了，談婚嫁將對方父母形容是垃圾，過分不孝而又現實。但很多做父母的，如果女兒要嫁的男方「家無垃圾」，心中也不免暗自竊喜，因為女兒將來可免掉與公婆不和及處理垃圾的困擾。其實每個人有一天都會變成垃圾。想到大家都會有此一日，心中也就會舒坦一點。

人的生命是個靈、是一口氣，是無形、看不見的。這個無形的生命裝在有形的軀殼內，生命便有形化了。有一天生命離開肉體他去後，剩下的臭皮囊就真的是一堆垃圾。

用什麼態度面對老

現在的問題是，在垃圾還沒有完全變成垃圾前，我們應以甚麼樣的態度來對待垃圾？所謂的我們，包括老人自己及其他的人，其中又以老人自己的態度最為重要。

老人有一天會變成垃圾，垃圾是令人嫌棄的，因此所有的老人都要有自知之明。與其被孩子們嫌棄，不如自力更生，一切靠自己。有些做父母的，將退休金全數給孩子唸博士，或將房子賣掉給孩子經營企業，或將大部分儲蓄撥給孩子買房子。

這些在視老人是垃圾的社會裡，卻是非常危險的作法。這樣感情用事的父母，下場或者說晚年的日子都滿凄慘的，至少是不愉快的；每個將成為垃圾的人，都應該理智儆醒。

讓自己成為有用的資源

現在一般垃圾處理最高的境界，是將所有的垃圾都能回收再利用，因此就沒有垃圾存在。有些國家資源回收已達80%，向「零垃圾」邁進。

因此老人們自己要站起來，使自己成為有用的資源，退休日子就是繪畫、散步、打麻將，這種觀念已經落伍了。在離世之前，我們還是有用的資源，只要我們手上有一定的老本，就算別人說我們是垃圾，也得恭恭敬敬地對待這堆垃圾。

（本文與台灣醒報同步刊登）