王建煊／王老先生講故事之254：流口水的光景大不同

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聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
難道大家都還願意回到從前因貧窮而流口水的年代嗎？ 示意圖(ingimage)
難道大家都還願意回到從前因貧窮而流口水的年代嗎？ 示意圖(ingimage)

讀小學時，有次一位一年級的小朋友走失，遍尋不著，第二天才發現他被關在福利社裡。我當時就在想，如果是我被關在裡面該多好，因福利社裡有很多麵包和蛋糕可以吃。

只有流口水的份

小時候家裡很窮，每學期學校遠足，父母才給我們買一個波蘿麵包。所以那個時候，經過福利社或麵包店，都只有看看、流口水的份。

現在所得高了，雖非富翁，但吃麵包、蛋糕的錢還是綽綽有餘的。可是現在進麵包店，仍然是只有看看、流口水的份，因為身材太胖了。肥胖是百病之源，為了健康，只好對蛋糕、麵包這些好吃的東西流著口水也不敢買了。

可是這兩種流口水的光景則完全不同，小時流口水是因為窮，現在流口水是因為富，人生真是奇怪，窮富的結局居然都是一樣的，這或許也是上天的另外一種公道罷。

富有，就開始作怪

台灣六、七十年來，大家辛苦的打拚，有了一點成績，起碼我們在物質生活上比以前富足了許多。國民所得由100美元，增加到30,000元了。

但是大家要知道台灣資源貧瘠，本不具有經濟發展的條件，但台灣的經濟發展卻屢為世人稱道，稱之為經濟發展的奇蹟。我們的經濟發展，非但不落後，而且是亞洲四條小龍之一，一度還是四條小龍之首。可是富有之後，大家就開始作怪。

我們現在全國上下好像都瘋了似的，對六、七十年來得之不易的一點富足，似乎一點也不珍惜，大家都在盡情地揮霍老本。難道我們真的願意回到從前那種因貧窮而流口水的時代嗎？

我講全國上下好像瘋了似的，邁向敗亡。主要是在講政治，因為政治是一切發展的基礎。台灣現在的政治亂象，不說也罷。有那一個政黨，有那些政治人物，真正是在為人民福祉而努力的？

悲哀呀！難道大家都還願意回到從前因貧窮而流口水的年代嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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