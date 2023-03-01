王建煊／王老先生講故事之253：要善待自己

節儉一向是國人尊為美德的事，尤其是老一輩的人，苦日子過多了，變成甚麼東西都是珍貴的，捨不得丟。蘋果爛了一半，還要切下來吃；一張衛生紙，擦擦桌子，又再擦擦鼻子；一床棉被蓋了十幾年，沒破就捨不得換。

是節省？還是浪費？

節儉固然好，但不能因小失大，很多節儉的動作與衛生原則是相抵觸的。違反衛生原則，引發疾病，要花更多的錢醫治，並傷害身體，總計結果是節省？還是浪費呢？

例如有種微生物叫塵螨，是重要的過敏原，放大了看，有頭有腳，狀甚恐怖。塵螨及其排泄物，都會引起過敏。床墊、棉被、地毯、枕頭、填塞式家具，窗簾及類似織品，都是塵螨最喜歡生長的地方。

一隻母塵螨可產二十五至五十個卵，卵在三週內就變成塵螨，繁殖得非常快。人一天有三分之一時間在臥室裡，與塵螨為伍，每天可能抱了一大堆塵螨睡覺，想起來就有些恐怖不安。因此棉被、枕頭除了要經常曬與洗外，久了只有丢掉一途，地毯也要定期換新，否則經常引起過敏，那就大大的得不償失。

省小錢，傷身體

有的人電視一用十幾年，只要看得到畫面就是好電視；雖然畫面經常跳動，也捨不得換。節儉是美德嘛！事實上畫面經常跳動，對視力，尤其是孩子們的視力，會有相當的傷害。十年前買一台電視，就算是二萬元吧！一年成本二千元，一個月才一百多元，看這麼久應該夠本了吧。省小錢，傷害了靈魂之窗，值得嗎？

節儉慣了的人，對於食物更是捨不得丟，捨不得丟就往肚子裡塞。有些人總認為食物放在冰箱就安全。其實冰箱的安全期也只有三、五天，視食物性質而定。有些食物已變質，但肉眼不易分辨，都吃下去，不生病又到何時？我們的肚子又不是餿水桶！

有人一條西裝褲穿了十幾年，褲子太小，兜著屁股，樣子甚為不雅，身體跟著受罪。有人皮鞋垮垮的，鞋跟磨損傾斜一邊，走起路來都有點歪歪的；並非買不起褲子鞋子，只是為了節省。

其實這些也都有礙健康的，況且人辛苦了一輩子，在最基本的生活上，難道不能對自己好一點嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）