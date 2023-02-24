王建煊／王老先生講故事之252：他們能 為甚麼我不能？

很多學生出國找我寫推薦信。有人對出國懷有恐懼不安，不知語文、課業能否跟上，甚至憂慮生活起居能否適應。

不要懷疑自己的能力

我就問他們：「你們現在有沒有同學出國的，他們現在情況如何？他們在學校成績都比你好嗎？」

他們的回答是：「出國的同學現在成績都不錯，但他們在學校成績有些比自己還差些。」

我就反問他：「既然在校成績比你差的同學，他們學業都能跟得上，你有甚麼理由不能呢？」

很多時候我們對一件即將來臨的事，感到不安，開始懷疑自己的能力是否能勝任。其實我們只要自我提醒一下，許多平庸之輩皆能度過，或發展得很好，我只要盡心盡力，也理當沒有問題。

消滅人的心敵

「他們能，為甚麼我不能？」是增加信心，降低不安的一劑良藥，可以經常帶在身邊。

早年我在學開車時，在教練場裡開車，車子經常放在一檔，有次放到二檔，車子跑快起來，嚇得要命，心中一直喊著車子跑起來了！但在練習場開車都有教練坐在旁邊，後來拿到執照後，自己第一次駕駛四輪車時，又是一陣緊張。但是想到那些車子開得很溜的人，他們也不比我怎麼樣嘛！他們能，為甚麼我不能？想著想著就信心大增。

他們能，為甚麼我不能？其實有自我激將的作用在內。人常有不服輸的潛在意識，如能加以開發，用在正途，就能發揮力量。人的「心敵」很厲害，事情沒做，就心生膽怯。人很多時候事情做不成功，常是被心敵所害的。他們能，為甚麼我不能？在消滅心敵上甚有用處。

他們能，為甚麼我不能？亦可用在他人如孩子或部屬等身上，但不宜用看不起的口吻來說，那樣反會讓人氣餒，而有己不如人的悲哀。

（本文與台灣醒報同步刊登）