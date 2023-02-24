快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之252：他們能 為甚麼我不能？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
他們能，為甚麼我不能？ 示意圖(ingimage)
他們能，為甚麼我不能？ 示意圖(ingimage)

很多學生出國找我寫推薦信。有人對出國懷有恐懼不安，不知語文、課業能否跟上，甚至憂慮生活起居能否適應。

不要懷疑自己的能力

我就問他們：「你們現在有沒有同學出國的，他們現在情況如何？他們在學校成績都比你好嗎？」

他們的回答是：「出國的同學現在成績都不錯，但他們在學校成績有些比自己還差些。」

我就反問他：「既然在校成績比你差的同學，他們學業都能跟得上，你有甚麼理由不能呢？」

很多時候我們對一件即將來臨的事，感到不安，開始懷疑自己的能力是否能勝任。其實我們只要自我提醒一下，許多平庸之輩皆能度過，或發展得很好，我只要盡心盡力，也理當沒有問題。

消滅人的心敵

「他們能，為甚麼我不能？」是增加信心，降低不安的一劑良藥，可以經常帶在身邊。

早年我在學開車時，在教練場裡開車，車子經常放在一檔，有次放到二檔，車子跑快起來，嚇得要命，心中一直喊著車子跑起來了！但在練習場開車都有教練坐在旁邊，後來拿到執照後，自己第一次駕駛四輪車時，又是一陣緊張。但是想到那些車子開得很溜的人，他們也不比我怎麼樣嘛！他們能，為甚麼我不能？想著想著就信心大增。

他們能，為甚麼我不能？其實有自我激將的作用在內。人常有不服輸的潛在意識，如能加以開發，用在正途，就能發揮力量。人的「心敵」很厲害，事情沒做，就心生膽怯。人很多時候事情做不成功，常是被心敵所害的。他們能，為甚麼我不能？在消滅心敵上甚有用處。

他們能，為甚麼我不能？亦可用在他人如孩子或部屬等身上，但不宜用看不起的口吻來說，那樣反會讓人氣餒，而有己不如人的悲哀。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之251：你的燈裡還有油嗎？

王建煊／王老先生講故事之250：切莫急定人罪

王建煊／王老先生講故事之249：你身上有馨香之氣嗎？

王建煊／王老先生講故事之248：眼睛比荷包大？

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之252：他們能 為甚麼我不能？

很多學生出國找我寫推薦信。有人對出國懷有恐懼不安，不知語文、課業能否跟上，甚至憂慮生活起居能否適應。

嚴震生／美國前指揮官對烏克蘭戰爭觀察

俄羅斯入侵烏克蘭一周年，ＣＮＮ國防安全分析員柏根訪問美國參與阿富汗及伊拉克戰爭指揮官裴卓斯，聽取他對烏克蘭戰事分析及未來...

施振榮／無私利他行王道，為社會創造價值

二千五百多年前孟子提出「王道」，呼籲君王治理國家要施行仁政，以德服人，以此理念治理所管轄領土上的子民。從傳統對領土的思維...

王建煊／王老先生講故事之251：你的燈裡還有油嗎？

舊式火車平交道，有鐵路管理員負責開放柵欄，晚間管理員還會搖晃紅色油燈示警。有次平交道出車禍，檢察官訊問管理員：「你有將柵欄放下嗎？」管理員說有。

盛治仁／你是誰，比你做什麼更重要

最近有兩則不幸的消息，星雲大師和朱雲漢老師相繼辭世，十分震驚不捨。對我而言，兩位都是不同領域的典範人物。

王建煊／王老先生講故事之250：切莫急定人罪

從前我在大學教租稅法，寒假有幾位同學補考，有位同學的答案跟書本字句九成以上相同，甚至連標點符號都一樣，我想一定是監考老師不嚴，同學拿書出來抄，我很生氣的要給他打零分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦