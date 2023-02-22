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王建煊／王老先生講故事之251：你的燈裡還有油嗎？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
你的燈裡還有油嗎？ 示意圖(ingimage)
你的燈裡還有油嗎？ 示意圖(ingimage)

舊式火車平交道，有鐵路管理員負責開放柵欄，晚間管理員還會搖晃紅色油燈示警。有次平交道出車禍，檢察官訊問管理員：「你有將柵欄放下嗎？」管理員說有。

檢察官又問：「你有拿起油燈搖晃嗎？」管理員說有。

檢察官於是說：「那你沒事了，請回吧！」

沒有油的老油條

管理員回家後對妻子述說檢察官偵訊的經過。管理員說我好緊張，還好檢察官沒有問我燈裡還有沒有油？因為當時他雖然拿起油燈左右摇晃，但並未發現燈裡沒有油，燈根本不亮。

你的燈裡還有油嗎？有很多人因為自己燈裡已經沒有油了，所以燒不亮。例如當老師的，師大剛畢業時，燈裡油滿滿的，後來多年不進修，已經變成燈裡沒有油的教書匠了。

剛畢業時，滿腔熱忱要把書教好，要對學生諄諄善誘。可是現在這種熱忱已經不見了，已經變成燈裡沒有油的老油條了。

燈裡沒有油

公務員整天上班下班，埋在公文堆裡，因為沒有進修，或因為精神疲憊，燈裡也早已沒有油了。擬定出來的政策，草擬的法令，經常閉門造車，早已跟不上時代，誤國誤民。以致二等公務員在領導一流人民，這不是很危險嗎？

牧師燈裡還有油嗎？牧師燈裡沒有油，怎樣有神的話語、牧養羊群呢？教友燈裡還有油嗎？沒有油，靈命怎麼成長呢？又怎樣在世上作鹽作光呢？

學生時代正是往燈裡加油的時候，但是很多學生寧願去打工擺地攤賺錢，賤賣自己的黃金時間，也不願意往自己燈裡加油，這樣畢業後，燈裡的油不是很快就用完了嗎？

好油很重要

有人燈裡雖然還有油，但不是油量不足，就是油質欠佳，都是一些爛油，這樣的油燈點得亮嗎？點出的微弱燈光，別人看得見嗎？

所以每個人都要捫心自問：「我的燈裡還有油嗎？」如果油不足了，就要好好的加油充電！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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