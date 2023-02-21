王建煊／王老先生講故事之250：切莫急定人罪

從前我在大學教租稅法，寒假有幾位同學補考，有位同學的答案跟書本字句九成以上相同，甚至連標點符號都一樣，我想一定是監考老師不嚴，同學拿書出來抄，我很生氣的要給他打零分。

不隨意定人的罪

但為了讓他心服口服，第二學期上課時，幾位補考同學都以原試題重考一遍。結果那位同學的答案仍有七成與書本文字相同。

我嚇了一跳，差一點做了冤枉學生的事。這位同學其實是以背國文的方式應考。我在想如果給他打零分，他一定會向我或學校申訴，而我一定會堅持他是作弊的，不是冤大了嗎？

這件事給我很大的警惕，任何事都不能想當然耳，就去定別人的罪。

判案必須有證據

一位小姐在候機室等飛機，拿出皮包裡的書及一包餅乾，邊吃邊看書。旁邊一位男士也拿她的餅乾，一片一片的吃，吃完上飛機時還對她笑一笑。這位小姐很生氣，這位男士怎麼這樣無聊。上了飛機坐定後，女士打開皮包，發現自己的餅乾仍在皮包內，原來剛才她吃的餅乾是那位男士的。

這使我想起，在媒體看到很多殺人犯，大家幾乎都認為涉案人是罪犯，最後法官以證據不足，無罪釋放，輿論一片譁然。從前我對這種判法，也會有很多負面意見。但經過上次考租稅法的經驗後，我的想法就有些改變。判人生死的案子，必須有絕對的證據，否則造成奪人生命的冤案，那要如何挽救，不是會難過一輩子嗎？

被冤枉很難受

講到這裡就想到很多媒體未審先判，在案情未完全明朗，證據也不是那麼確鑿時，媒體的種種報導，幾乎就已經定了那人的罪了，甚至對檢察官及法官都造成起訴或審判上的壓力，這對當事人是不公道且危險的。

我們損失一點錢，有時也會難過，但最難過的莫過於被人冤枉，即使是小事，都會久壓心頭不散。如果是大事，那就只有在內心深處呐喊：「天啦！天理何在！」所以每個人都應謹慎小心，不要去冤枉別人，急著定人罪。

（本文與台灣醒報同步刊登）