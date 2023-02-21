王建煊／王老先生講故事之249：你身上有馨香之氣嗎？

相傳在清高宗乾隆皇帝時，回部有位酋妃，生而體有異香，人稱香妃。後高宗滅其部落，將香妃帶回清宮，寵愛有加。清宮文書稱其為容妃，意思是容貌出眾的意思。現在各種香水品牌眾多，女人要有體香已不困難，但想要有發自生命中自然香味，則不多見。

伸張正義的香氣

你的身體內會發出香氣嗎？一種令人喜愛的馨香之氣嗎？這種馨香之氣究竟是什麼呢？

開封府的包青天，人見人愛，因為他身上散發出鐵面無私，伸張正義的香氣；法官的香氣是什麼呢？公正廉明；監察委員的香氣是什麼呢？上打昏君，下打奸臣。失去了這些香氣，他們就不再是包青天、法官及監察委員了。

孟子說：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此謂大丈夫。」所以大丈夫的香氣是甚麼？能成孟子之所言者，就會發出大丈夫的香氣，別人一聞到這種香氣，就知道大丈夫來了。

真花才有香氣

有位太太手裡抱了一束花。迎面來的張太太說：「你的塑膠花真漂亮呀！」這位太太趕緊說：「這是真花，不是塑膠花，妳聞聞看。」張太太一聞，歎說：「沒錯，是真花，有花的香味。」真花會發出花香，使人知其為真花。而花各有其香，聞其香味，知其為某種花。

你是真花嗎？你發出了你應有的馨香之氣嗎？

盼大花園之景

你若是一位父親，你有撥出親子時間嗎？你有愛心管教嗎？你有善待妻子嗎？你有孝順父母嗎？你有忠心於長官，又肯照顧部屬嗎？你的企業有貨真價實，忠誠對待顧客嗎？你有誠實納稅嗎？

我們可以有無數的問題，來自我測驗，看看自己是否自生命發出馨香之氣。愈多肯定的答案，就有愈多的香氣。如果社會上多數的人，都能自發出不同的馨香之氣，我們的社會將有如一座大花園，我們可以終日沉醉在這大花園裡，享受各種馨香之氣，那該多好！

（本文與台灣醒報同步刊登）