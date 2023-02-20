王建煊／王老先生講故事之248：眼睛比荷包大？

有對雙薪夫妻原本收入算寬裕，因為買了某大厦中一戶五十幾坪的房子，被沉重的房貸壓得透不過氣來，連孩子想去吃個漢堡，都要算一下錢。

這對夫妻突然覺悟了似的說：「我們究竟在幹嘛？要一輩子做房奴嗎？」結果他們將房子賣掉，還清房貸，租房子住，還有了存款。由於有二份不錯的收入，不但吃漢堡沒問題，每年還可出國觀光，全家生活過得舒服輕鬆。

眼睛不要比荷包大

工業社會一切講求效率、速度，人的壓力愈來愈大，人際關係愈來愈緊張。憂鬱症及精神病患者增加，離婚率提高，自殺進入前十大死亡原因。因此人們必須設法減壓，才能日子舒坦，活得像人。

減壓的重點之一，就是「眼睛不要比荷包大」。前述這個雙薪家庭原先的苦惱就是犯了眼睛比荷包大的毛病。以為自己的雙薪可以買五十坪的大房子，其實荷包沒有那麼大。

扣掉房貸，荷包所剩便難以支持一個舒適的生活。現在很多人拚命買戶房子，結果都成為房子的奴隸了，日子當然不好過，其衍生出來的家庭及人際關係也都突然變差了。

凡事量力而為

眼睛不要比荷包大，這句話不僅適用在經濟能力上，在其他方面也都適用。有位名教授，每天接到許多請他寫專題論文，或作演講的邀約，而他也因為承諾了太多，使自己忙得不可開交；寫的文章，水準每況愈下，有次在一項學術討論會上，這位教授的論文被批判得一塌胡塗，顏面盡失。他的日子很不好過，為什麼？因為他犯了眼睛比荷包大的毛病。

有位生意人，事業做得不錯，開始在公會及媒體上嶄露頭角，在別人慫恿下，居然要出來選縣長。由於知名度及財力都不夠，結果不但沒有當選，還負債累累。原本滿得意的日子，一下子變得灰頭土臉，這也是犯了眼睛比荷包大的毛病。

人生凡事要量力而為，明明只有挑五十公斤的能力，卻偏偏要去挑一百公斤的擔子，擔子未挑起，卻先毁了自己，這又何苦呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）