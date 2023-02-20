王建煊／王老先生講故事之247：讓別人犯點錯吧！

犯錯當然不好，但是一味的要求別人不犯錯，除了讓人備感壓力外，也讓人失去在錯誤中記取教訓、磨練成長的機會。其實人類的進步，都是在不斷的錯誤中完成的。

錯誤是進步的動力

如果我們希望孩子成長茁壯，就應該讓孩子離開家裡的保護傘，讓他去犯點錯。錯誤帶來的痛苦，就是孩子進步的動力，這是為甚麼大家說「失敗為成功之母」的原因。

有些人是天生完美主義者，他們不允許任何有瑕疵的事情出現，萬一出現，不是自責甚深，就是忙東忙西。與完美主義者生活在一起，日子會變得很有壓力，一點都不完美。

先生幫忙做家事，掃地搬椅子，妻子說聲音太大，會吵到樓下；洗碗留了一片菜葉，被批評碗洗不乾淨。不擅長做家事的丈夫，變成動輒得咎的人，允許他犯點錯吧！他會越做越好的。

接受別人犯錯

很多主管事必躬親，理由是別人做，做不好，常會出錯，結果自己經常累得人仰馬翻，甚至有提早結束生命者。所謂好的主管，是知道如何用人的人，一定要運用大家的力量，才能成就大事。要能充分運用別人的力量，就不要怕別人做會犯錯，部屬們在錯誤中是會成長的。

好的主管一定要懂得「讓別人犯點錯」的哲學。允許別犯點錯，可以讓別人成長，讓自己減輕壓力。

有次媒體報導，行政院長與高雄市長，互比每天誰看的公文多，誰比較能幹，比較辛苦，媒體還附上堆成半人高的公文照片。這樣的首長成就不了甚麼大事，因為他們事必躬親，不懂得授權。為什麼不肯授權，副院長、副市長室幹什麼的？

原因一籮筐。事必躬親，每天所批公文堆起來半人高，只顯示這位首長的無能。能用人，能讓部屬分勞，給下層主官一點權限，不怕出錯，才會成為一位叮噹響的主管。

（本文與台灣醒報同步刊登）