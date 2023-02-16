王建煊／王老先生講故事之246：會流汗的事讓我來

我們的基金會不久前搬新家了，東西雖不多，但也有二、三車，還是需要搬家公司來幫忙。我也幫忙搬，四樓上下好多趟，弄得滿頭大汗。同仁說：「董事長你不要搬，弄得滿身大汗，我們付了錢的呀！」

董事長來打掃

其實弄得滿身大汗這就是我所要的，因為要運動減肥，我如果沒有幫忙搬家，也可能正在慢跑流汗。既然目的都是要流汗，幫忙一下搬家公司豈不更好。果不其然，搬家公司的人一直對我說著感謝的話，直到搬完離開時，他們還在說謝謝。坦白說，這件事對我一點損失都沒有，只是換個方式運動而已。

現在基金會房子寬廣了一些，同仁說，應該找清潔工每週來打掃一下。我說暫時不要，讓我來試試，每週流汗一次，省錢又可作好榜樣。如果董事長可以打掃清潔，其他同仁又有何事不能做的呢？

流汗事一舉多得

公務員做了三十幾年，整天在外面忙，很少介入家事。如今在流汗減肥的哲學下，打掃家裡、洗碗、倒垃圾等，凡是會流汗的事都讓我來，這樣太太可以稍為輕鬆一下，丈夫在太太心中的形象也會好一點，老來夫妻感情更能有所增進。

成大附設醫院曾發表了一篇有關老人體能的調查報告，報告中說，適度體能活動可減少慢性退化性疾病，且能降低死亡率。調查報告又說：老人家不一定要特地挪時間、找場地運動，把體能活動融入日常生活，一樣可以增進體能，促進健康。

「會流汗的事讓我來」，就是把體能活動融入日常生活最好的方法。

（本文與台灣醒報同步刊登）